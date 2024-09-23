برنامج «ثبات» يحفز الشركات العائلية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

نظم برنامج الشركات العائلية ((ثبات))، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة Bridgemaker، فعالية بهدف تحفيز الشركات العائلية في الدولة، على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المبتكرة، في العديد من القطاعات الحيوية، وتعزيز النقاش حول الذكاء الاصطناعي، وعرض إمكاناته الفعلية، حيث عقدت هذه الفعالية في Capital Club بدبي.

وافتتح الفعالية عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، بحضور تيس هوفمان، الشريك الإداري في شركة Bridgemaker.

وأكّد عبد العزيز النعيمي، التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم بيئة مواتية للشركات العائلية، وقال: ((نحن في وزارة الاقتصاد، نعمل باستمرار لتعزيز الابتكار، لا سيما في الشركات العائلية التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني)).

واستعرض تيس هوفمان أبرز التجارب الواقعية التي نفذتها Bridgemaker، إحدى أكبر شركات بناء المشروعات Venture Builder في أوروبا، التي تعمل مع الشركات العائلية، لتعزيز الابتكار وضمان استدامة أعمالها عبر الأجيال. وأوضح كيف ساعد الذكاء الاصطناعي إحدى الشركات العائلية على تطوير منتج جديد، ما مكنها من توقيع أول عقد مع عميل خلال 6 أشهر فقط من بدء التعاون بين الجانبين. وشهدت الفعالية مشاركة قوية لنحو 50 من قادة الشركات العائلية ورواد الأعمال .