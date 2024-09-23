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«مصدر» و«تاليري» تستكملان الإغلاق المالي لمشروع «شيبوك 2» لطاقة الرياح في صربيا

9/23/2024 7:29:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، أمس، استكمال الإغلاق المالي لتمويل مشروع محطة ((شيبوك 2)) لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاواط في صربيا.

وجرى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي خلال مراسم أقيمت على هامش مؤتمر صربيا لموارد الطاقة المتجددة (آر أي إس) 2024، وذلك بحضور دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، وزيرة الطاقة والتعدين بجمهورية صربيا؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر))؛ وبيتر رامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((تاليري))؛ وكاي رينتالا، المدير العام لشركة ((تاليري إنرجيا)).

وتم الاتفاق على توفير التمويل لمشروع ((شيبوك 2)) بدون حق الرجوع مع جهات مقرضة تتمثل في بنك ((يوني كريديت)) و((ايرستي (مجموعة ايرستي وبنك ايرستي صربيا)))، بقيمة 144 مليون يورو، ما يعكس أهمية مشاريع الطاقة الطاقة المتجددة في صربيا وجدواها التجارية.

ويجري تطوير مشروع ((شيبوك 2)) من قبل ((مصدر تاليري جنريشن))، المشروع المشترك بين ((مصدر)) و((تاليري إنرجيا))، وبالشراكة مع ((نيو إنرجي سولوشنز))، إحدى شركات التطوير الرائدة في صربيا. وتوفر شركة ((نوردكس)) توربينات الرياح وستقدم خدمات التشغيل والصيانة للمشروع لمدة 35 عاماً.

وبدأت أعمال البناء في مشروع ((شيبوك 2))، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل في الربع الأول من عام 2026. وستوفر المحطة طاقة متجددة لنحو 62000 منزل، كما ستسهم في تفادي إطلاق 311,200 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتضم المحطة 22 توربينة رياح من طراز ((نوردكس)) بقدرة 7 ميجاواط لكل واحدة، وسوف يكون لها نفس نقطة الاتصال بالشبكة لمحطة الرياح ((شيبوك 1)) بقدرة 158 ميجاواط.

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