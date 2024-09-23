عودة الموظفين إلى المكاتب ليست الحل الوحيد

كانت أروقة المكاتب في الماضي تعجّ بالنقاشات والحوارات، ويجري تبادل الأفكار بين المديرين والموظفين الجدد بكل حيوية. أتذكرون المقاصف، تلك المساحة التي كانت تُلهمنا بأفكار جديدة أثناء انتظار القهوة، ناهيك عن تجارب التعلم. في الماضي. عموماً، كان يكفي للموظف الجديد أن يجلس قرب زميل خبير، ليغترف من معينه المعرفي.

لقد حفّز مثل هذا الحنين إلى أيام ما قبل الجائحة، الرؤية التي قدمها أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، منذ أيام، إذ طالب الموظفين بالعودة إلى العمل بدوام كامل من المكتب. وفي مذكرة لموظفي الشركة، قال جاسي: إن القرار من شأنه تسهيل ((التعلم والتخطيط والممارسة)) على الموظفين. وقال: ((إن القرار سيعزز ثقافتنا))، بينما يجعل أشياء مثل العصف الذهني ((أكثر سهولة وفعالية)).

لا أودّ أن أفسد على أحد هذه النظرة المتفائلة. لكن في ما مضى، أي قبل نحو 5 أعوام، أبدى الموظفون تذمرهم من الانعزال وضعف التدريب والإنتاجية. فهل تذكرون المكاتب في أيام الجمعة؟ لا، ولا حتى أنا. ماذا عن اللقاءات خارج مقر العمل، لأن المقار كانت سخيفة، إلى درجة أنها لا تساعد على إنتاج أفكار جديدة؟. للأسف، أتذكر ذلك.

بطبيعة الحال، يمكن لتجمع الموظفين في مكان العمل، أن يكون معززاً للروابط والابتكار والتعلم. وعادة ما كانت أفضل ثرثراتي خلال محادثات لطيفة بالصدفة. وبالنسبة للبعض، كان التنقّل من وإلى العمل منفذهم إلى الحيوية. لكن لكيلا ننجرف وراء الذكريات، فالمكتب ليس الحل لكل مشكلة بمكان العمل.

مع ذلك، يعتقد البعض أنه الحل، حتى إن لم تكن هناك دلائل داعمة لوجهة النظر هذه. وفي كتابها الجديد ((أوفر وورك))، تحدثت المؤلفة بريدجيد شولته عن ((غرفة الصدى)) للقيادة.

وأخبرها أحد الخبراء، أن فريقهم ((كان أكثر إنتاجية في واقع الأمر))، حينما تمتعوا بالمرونة في العمل ((ولم يكن ذلك من حيث عدد ساعات العمل فحسب، بل من حيث الناتج الفعلي)). وكان بوسعهم إثبات ذلك للرئيس التنفيذي، لكن ((ليس بمقدورهم حمله على الاستماع، لأنه كان يرهف السمع فقط لما يقوله أقرانه من الرؤساء التنفيذيين)).

ويتفاخر رؤساء عمل آخرون بأن تكليفهم الموظفين بالعودة إلى المكتب، دلالة على قوة قيادتهم، وإيلون ماسك دليل على ذلك، حين وصف الموظفين الذين يعملون بعيداً على أجهزة الحاسوب المحمول، بأنهم ((يعيشون في أرض الخيال)).

من كان ليظن أن أمراً مملاً مثل العمل من المكتب، قد يصبح ميداناً لمعركة ثقافية؟ لكن هكذا تسير الأمور الآن. وحينما صرح جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بأن العمل المرن من شأنه تعزيز الإنتاجية والفرص، أدانت هذا التصريح كيمي بادينوك، المُرشحة لقيادة حزب المحافظين المعارض.

بين هذا وذلك، وبينما يجري تشويه الإحصاءات وتبادل الإهانات، وبينما يقبع كسالى في جانب، ويصيح العمالقة من الجانب المقابل، فهل سينتهي هذا الأمر يوماً؟.

يذهب ديفيد دي سوزا المدير المهني لدى معهد ((تشارترد)) للأفراد والتنمية، وهي هيئة للموارد البشرية، إلى أن هذا في حقيقة الأمر إلهاء ((عن مناقشات حيوية بشأن الإنتاجية، والمرونة، والأمن الوظيفي، والعدالة، والتوازن))، وأنه ((يجب على الشركات أن توازن بين العوامل المعقدة وراء اتخاذ القرارات القائم على أدلة، لا الاعتماد على المشاعر، أو وفق ما تفعله الشركات الأخرى)).

وأخبره بعض مسؤولي الموارد البشرية عن ((ضغوط من الرئيس التنفيذي)) لاستعادة الحضور الفعلي لمكان العمل ((بسبب تفضيلات شخصية أو حنين إلى الماضي)).

ومع ذلك، وعلى الرغم من الضجيج، تكمن الحقيقة في أن القادة يسعون لأن يكونوا عمليين، فيما يوفر أغلب أرباب الأعمال في وظائف الياقات البيضاء، قدراً من المرونة في اختيار المواقع، لأن ذلك مفيد لكل من الموظفين والمسؤولين.

وفي الولايات المتحدة، تبلغ نسبة أرباب العمل أولئك 67 %، بحسب تقرير صادر عن ((فليكس إندكس)). أما المملكة المتحدة، فقد قدر معهد ((تشارترد)) للأفراد والتنمية، أن النسبة تصل إلى 83 %. وتوصلت دراسة حديثة نُشرت بمجلة ((نيتشر))، إلى أن ((العمل الهجين الذي ينطوي على العمل ليومين من المنزل لا يضر بالأداء))، بل حسّن من رضا الموظفين ومسألة الحفاظ عليهم.

أعرب لي نيك بلوم، أحد مؤلفي الدراسة، عن تشككه في منطق الأداء الذي انطلق منه أندي جاسي، لأنه يتعارض مع ((بيانات مُستقاة من الكثير من الدراسات في شركات أخرى، تُظهر أن العمل لثلاثة أيام من المكتب، يولّد نسبة الإنتاجية ذاتها تقريباً، مثل العمل لخمسة أيام من المكتب)).

وفي حين أن العمل ليومين إضافيين، يعزز التلاقي الشخصي، والإرشاد وبناء الثقافة، لكنه لا يتيح للموظفين الوقت الهادئ الذي يمكن أن يشجّعهم على إنجاز عمل عميق. وخلافاً لحُجة أنهم كسالى، يشير بلوم إلى أن ((الذين يعملون من المنزل، يميلون إلى تجاهل وجبة الغداء، وأنهم يمكن أن يعملوا بكد طوال اليوم)).

يشير هذا إلى تفسير آخر وراء فرض جاسي للعمل من المكتب. ففي مذكرته، سلّط جاسي الضوء على رؤية مستقبلية لشركة ((أمازون))، يكون فيها هناك ((عدد أقل من المديرين، من أجل إزالة الطبقات، وتبسيط تنظيم المؤسسة)).

ويتجه تفكير بلوم إلى أن العمل الدائم من المكتب، قد يكون أفضل استراتيجية لتحقيق ذلك. ويحذر بلوم قائلاً: ((سيؤدي اشتراط الحضور إلى المكتب خمسة أيام، إلى زيادة كبيرة في الاستقالات)).

عموماً، سيكون من المثير للاهتمام، مشاهدة ما ستؤول إليه الأمور، لكنني على يقين من أمر ما: تحتاج ((أمازون)) إلى عمل الموظفين من المنزل، فبدون ذلك، من سيكون موجوداً لاستلام الطرود التي تسلمها الشركة؟.