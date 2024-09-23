كيف نتخذ قرارات أفضل في عالم مالي متقلب؟

عند إدارة شؤوننا المالية، يتجلى التوازن الدقيق بين التحليل العقلاني والوعي العاطفي والتفاعل الاجتماعي، كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات الصائبة. وفي ظل مشهد مالي متقلب، يواجه الكثيرون منا ضغوطاً متزايدة لاتخاذ خيارات مالية مصيرية، وغالباً ما نجد أنفسنا غير مجهزين بشكل كافٍ لمواجهة هذا التحدي.

ومع اقتراب ميزانية أكتوبر في بريطانيا، أدّت التحذيرات من زيادة الضرائب المرتقبة، إلى دفع العديد للتفكير في منح الميراث مبكراً، أو بيع الأسهم والعقارات، أو تعديل مساهماتهم في المعاشات التقاعدية، أو سحبها حسب أعمارهم. لكن، هل هذه الخيارات صحيحة حقاً؟ وتزداد التعقيدات، في ظل عدم اليقين حيال كيفية أداء الاستثمارات، وسط تقلبات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التساؤلات حول مستوى الاحتياطيات النقدية المناسب، والتوقيت الأمثل لإعادة التمويل.

يمكن أن تبدو عملية اتخاذ القرار مربكة. لذلك، عندما علمت أن بنك ((إتش إس بي سي)) قد أجرى دراسة شملت أكثر من 17 ألف مشارك من 12 دولة، لفحص طرقهم في اتخاذ القرارات المالية، كنت متحمسة لاستكشاف النتائج.

وقد كشفت الدراسة أن أفضل القرارات المالية تنبع من كل من العقلية والمنهجية. إن وجود نظرة تفاؤلية، جنباً إلى جنب مع الاستعداد لتقبل التغيير والفرص المحتملة، والاعتراف أيضاً بأن النتائج قد لا تتوافق مع التوقعات، يشكل العقلية المثالية.

وبالنسبة لعملية اتخاذ القرار، أكدت الدراسة أهمية التوازن بين العقل والقلب والشبكة الاجتماعية. كما أن التخطيط الدقيق، والبحث الشامل، والتحليل الموضوعي، هي أمور أساسية بالطبع. علاوة على ذلك، كان من الضروري الانخراط في مناقشات حول الخيارات المحتملة مع شبكة واسعة، بما في ذلك الأشخاص الذين قد يحملون آراء مختلفة. وفي حين أن المشاعر يجب ألا تكون المحدد الوحيد في اتخاذ القرارات المالية، فإن تخيل كيف نشعر إذا اتخذنا أو لم نتخذ قراراً معيناً له قيمة خاصة.

وإذا كنت متردداً في اتخاذ قرار خاص بك، فقد أشار الباحثون إلى أن أحد العوامل الكبيرة التي تعزز الثقة في اتخاذ القرار، هو قابلية خططك للتكيف: قيّمت المخاطر، وأعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل، لكن إذا حدث كذا، فسأقوم بفعل كذا. وقد يبدو الأمر سهلاً، لكن المناخ الحالي من عدم اليقين، يجعل اتخاذ القرارات المالية أمراً صعباً، ما قد يدفعنا لتأجيلها لفترة أطول، وهو ما يحمل تكلفة إضافية.

ومن الأمور التي تشغل بال الجهات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، هو سبب احتفاظ البريطانيين بمبلغ يقدر بـ 430 مليار جنيه إسترليني من ((النقد الزائد))، بدلاً من استثماره في سوق الأسهم. إذن، ما العقلية التي يمكن أن تشجع المزيد منا على الاستثمار؟ وما الدروس التي يمكن أن يستفيد منها أولئك الذين استثمروا، ولكنهم يشعرون بالقلق؟.

يقول البروفيسور ديفيد تاكيت، الذي عمل مستشاراً أكاديمياً لبنك إتش إس بي سي في الدراسة: ((الأمر الأساسي في اتخاذ القرارات، في ظل حالة من عدم اليقين، هو أنه يجب عليك قبول أنك لا تستطيع معرفة النتيجة)).

وفي كتابه الصادر عام 2008، بعنوان ((الاهتمام بالأسواق))، طلب من أكثر من 50 مدير صندوق نشط، أن يذكروا ثلاثة أمثلة لقرارات استثمارية كانوا راضين عنها، وثلاثة أمثلة لم يكونوا راضين عنها.

يوضح ديفيد تاكيت: ((ما لاحظته، هو أنه لم يكن هناك شيء مختلف يمكن أن تراه أنت أو أنا في الفئتين من القرارات))، فقد تم بذل نفس القدر من البحث والنقاش في كلا القرارين، الشيء الوحيد المختلف، كان النتيجة. وهذا لأن النتيجة، بشكل أساسي، غير مؤكدة)).

وحتى المديرون الذين اتخذوا قرارات استثمار صحيحة، اعترفوا بأن أداءهم المتفوق في بعض الأحيان، كان مدعوماً بعوامل لم يأخذوها في الاعتبار في البداية. ومع ذلك، عندما سُئل المديرون عن أسباب فشل بعض الاستثمارات، كانوا يميلون إلى لوم أنفسهم: ((قالوا أشياء مثل، لم أعمل بجد بما فيه الكفاية، ولهذا السبب لم أنجح)).

ومن المثير للاهتمام، أنهم رغم ذلك كانوا يتلقون مكافآت كبيرة لمحاولاتهم. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن قبول أنه ليس كل قراراتنا الاستثمارية ستنجح، يمكن أن يكون صعباً، خاصة عند البداية. وتساعد الخبرة، واتباع نظرة طويلة الأمد، والتنوع، ووضع استراتيجية لمراجعة المحفظة بانتظام. وكما يعرف كل مستثمر في المؤشرات، أنه بينما يحقق بعض المديرين النشطين أداءً متفوقاً، فإن من شبه المستحيل عليهم أن يتفوقوا في الأداء بشكل مستمر.

ولأننا نجد جميعاً صعوبة في اتخاذ القرارات المالية، فقد حددت دراسة ((إتش إس بي سي))، مجموعة واحدة تجد الأمر أكثر صعوبة، وهم الذين يتسمون بما يعرف بـ ((التنوع العصبي)). وقد يتجاهل بعض القراء ذلك باعتباره مجرد مصطلح طنان جديد، ولكن إذا كنت تعرف أحداً يعاني من اضطراب فرط الحركة، أو عسر القراءة، أو نقص الانتباه، فستدرك أن الصراع حقيقي.

وقد شعر ما يقرب من ثلثي المشاركين من ذوي ((التنوع العصبي))، بعدم القدرة على إدارة اتخاذ القرارات المالية، وأعرب أكثر من نصفهم عن ندمهم على القرارات التي اتخذوها بشأن المال، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بالمشاركين العاديين.

وتستخدم كلير سيل، الكاتبة، مصطلح ((ضريبة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه))، لوصف كيف كان للتنوع العصبي التأثير في مواردها المالية، وتقول إن التردد في اتخاذ القرارات المالية، يكلفها أحياناً، مثل الرسوم المتأخرة إذا لم تدفع الفواتير في الوقت المحدد، وأسعار الفائدة المرتفعة على الديون، إذا تضرر تصنيفها الائتماني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق المندفع، يعد مسالة شائعة جداً. وإذا لم تتمكن من إعداد ميزانية بشكل فعال، تقل فرصك في الحصول على ما يُعرف بـ ((النقد الزائد)) للاستثمار. وقد أضافت ((سيل)) مزيداً من التعقيد إلى شؤونها المالية لمواجهة ذلك: ((إذا كان كل ما تحتاجه هو نقرة واحدة لشراء شيء ما، فستكون أكثر عرضة للاستسلام لذلك الدافع)).

والشعور بالندم حيال القرارات السيئة، هو الوجه الآخر لهذه العملة. وتقول: ((الشعور بالندم يقوض الثقة، ويزيد من الاعتقاد المحدود بأنك سيئ في إدارة المال)). ويمكن أن يسهم هذا في ما يُعرف بتجنب الطلب المرضي، والذي تصفه بالشعور بأن ((حاجزاً ملموساً)) منعها من التعامل مع شؤونها المالية في الماضي.

وهناك شعور بتفاؤل متزايد، لأن البنوك بدأت أخيراً تظهر مزيداً من الاهتمام بهذه القضية، التي تفتقر إلى البحث الكافي. علاوة على ذلك، يقوم بعضها بتطوير خدمات جديدة، لمساعدة العملاء ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة.

يروج البنك الرقمي ((مونزو))، لمجموعة من أدوات إعداد الميزانية الرقمية للعملاء الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك أداة فرز الرواتب الآلية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء خيار الاقتراض تماماً، وتحديد حدود يومية مخصصة لسحب الأموال من الصرافات والمعاملات باستخدام البطاقة. كما يقدم حساب الأعمال، إمكانية إنشاء ((وعاء ضريبي))، يخصص تلقائياً نسبة معينة من المدفوعات لتوفيرها لفواتير المستقبل.

بالطبع، لا يتعين أن تكون من هذه الفئة للاستفادة من هذه الميزات. ولكن التفكير في احتياجات العملاء المختلفين، هو ما يؤدي إلى الابتكارات التي تساعد الجميع على الشعور بثقة أكبر في إدارة أموالهم. مع اقتراب الهيئات التنظيمية المالية من تمكين تقديم نصائح مالية مبسطة ودعم موجه، آمل أن نشهد مزيداً من هذه التطورات في عالم الاستثمار أيضاً.