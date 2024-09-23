«أبولو» و«كوالكوم» تتنافسان على «إنتل»

عرضت شركة ((أبولو غلوبال مانجمنت))، استثمار مليارات الدولارات في شركة الرقائق العملاقة ((إنتل))، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وهي خطوة تعبّر عن الثقة في خطة التحول التي تنفذها شركة صنع الرقائق.

وأشارت ((أبولو))، المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، خلال الأيام الماضية، إلى رغبتها في إجراء استثمار شبيه بحقوق الملكية بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً في ((إنتل))، بحسب أحد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، خلال مناقشة معلومات سرية.

وأفادت المصادر بأن المديرين التنفيذيين في صانعة الرقائق، يدرسون عرض ((أبولو)) حالياً. ولم يجرِ التوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد، كما قد يتغير حجم الاستثمار المحتمل، أو تنهار المفاوضات، ما قد لا يؤدي إلى إبرام صفقة، بحسب الأشخاص.

ويأتي هذا التطور، بعدما قدمت شركة ((كوالكوم))، الواقع مقرها في سان دييغو، عرض استحواذ غير رسمي على ((إنتل))، وفق تصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، ما يعزز فرص إبرام واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ على الإطلاق. ورفض ممثلو ((أبولو)) و((إنتل)) التعليق.

وتعمل ((إنتل)) تحت إدارة الرئيس التنفيذي، بات غلسينغر، على تنفيذ خطة باهظة التكلفة لتجديد نفسها، وجذب منتجات وتقنيات جديدة، وعملاء جدد. وأفضت هذه المبادرة إلى تدهور متتالٍ في الأرباح، ما قوّض الثقة فيها، وخفض قيمة الشركة السوقية بعشرات المليارات من الدولارات. ورغم أن ((أبولو)) تشتهر حالياً باستراتيجيات الاستثمار في التأمين، والاستحواذات، والائتمان، إلا أن الشركة بدأت نشاطها في تسعينيات القرن الماضي، كشركة متخصصة بالاستثمار في الشركات المتعثرة.

وخاضت ((أبولو)) -التي يقع مقرها في نيويورك- تجربة أخرى في مجال صنع الرقائق، حيث قادت استثمارات بقيمة 900 مليون دولار في شركة ((ويسترن ديجيتال))، عبر شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل.