أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب التقديم لجائزة التصميم المستدام بالتعاون مع توتال للطاقات 2024. تحتفي هذه المسابقة بالأعمال المبتكرة للمصممين والمهندسين المعماريين الإماراتيين الشباب لإيجاد حلول مستدامة.

وتدعو الجائزة الشباب الإماراتي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً إلى تقديم مقترحات تصميمية تتناول واحدة على الأقل من الركائز الثلاث للاستدامة: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مع مراعاة تقديم مقترحات إبداعية استثنائية ومهارة فنية وفهم عميق للممارسات المستدامة.

تصميمات مبتكرة

ومن أبرز المعايير الرئيسية لتقديم الطلبات هو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم تصميمات مبتكرة تعمل على تحسين استخدام الموارد، وخفض التكاليف، والمساهمة في الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، أو تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تقديم الحلول التي تقلل من التأثير البيئي، وتشجع الطاقة المتجددة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، أو الاستدامة الاجتماعية، وذلك بتقديم مقترحات تعطي الأولوية لرفاهية المجتمعات، وتعزيز نوعية الحياة، ومعالجة التحديات الاجتماعية.

وسيحصل الفائز بجائزة التصميم المستدام من شركة توتال للطاقات على جائزة نقدية قدرها 10,000 درهم إماراتي، وسيتم عرض الأعمال في واحد من أبرز الأماكن التي تستضيف فعاليات مهرجان أبوظبي في عام 2025، وسيكون يوم 15 نوفمبر 2024 الموعد النهائي للتقديم.