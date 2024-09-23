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الذكاء الاصطناعي «محور الإبداع اليوم»

9/23/2024 7:29:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفنان وليام آي أم، مغني فرقة ((بلاك آيد بيز))، في حديث لوكالة فرانس برس، ان الذكاء الاصطناعي أصبح محور وجوهر الإبداع بعصرنا الراهن.

وقال وليام : ((يبدو الأمر كما لو كنت تشكل فرقة، وتكتب الأغاني لجذب انتباه الناس، إلا أنه بدلاً من الألحان، تعمد إلى إنشاء خوارزميات)).

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