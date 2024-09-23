الذكاء الاصطناعي «محور الإبداع اليوم»

الذكاء الاصطناعي «محور الإبداع اليوم»
التاريخ
9/23/2024 7:29:42 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الفنان وليام آي أم، مغني فرقة ((بلاك آيد بيز))، في حديث لوكالة فرانس برس، ان الذكاء الاصطناعي أصبح محور وجوهر الإبداع بعصرنا الراهن.
وقال وليام : ((يبدو الأمر كما لو كنت تشكل فرقة، وتكتب الأغاني لجذب انتباه الناس، إلا أنه بدلاً من الألحان، تعمد إلى إنشاء خوارزميات)).
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