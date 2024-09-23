الذكاء الاصطناعي «محور الإبداع اليوم»

أكد وليام آي أم، فرقة ((بلاك آيد بيز))، في حديث لوكالة فرانس برس، ان الذكاء الاصطناعي أصبح محور وجوهر الإبداع بعصرنا الراهن.

وقال وليام : ((يبدو الأمر كما لو كنت تشكل فرقة، وتكتب الأغاني لجذب انتباه الناس، إلا أنه بدلاً من الألحان، تعمد إلى إنشاء خوارزميات)).