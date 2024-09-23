مسابقة «تصميم أغلفة الشوكولاته» مساحة إبداعية لاكتشاف المواهب

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن إطلاق الدعوة المفتوحة للمشاركة في مسابقة ((تصميم أغلفة الشوكولاته)) التي تنظمها بالتعاون مع شركة مرزم لصناعة الكاكاو، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب في كافة مجالات الثقافة والفنون، ودعمهم وتحفيزهم على مواصلة شغفهم الإبداعي، وتمكينهم من عرض أعمالهم أمام كافة شرائح المجتمع.

ودعت ((دبي للثقافة)) كافة الفنانين والممارسين والمصممين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى تقديم أفكارهم وتصاميمهم الفنية لأغلفة الشوكولاته المستلهمة من فعاليات ((برج راشد)) الذي يحتفي بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد في دبي، و((بينالي دبي للخط))، أول بينالي في الإمارة يهدف إلى إبراز أهمية فنون الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون الثقافات، ومهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) الذي يقام في محمية المرموم الصحراوية تحت شعار ((قصص ترويها الطبيعة))، وكذلك مهرجان ((سكة للفنون والتصميم)) الذي يُعد منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، و((قرية حتا التراثية)) التي تمثل جسر تواصل بين الماضي والحاضر بفضل معالمها التاريخية البارزة، ومكاناً مثالياً لعشاق الطبيعة والقمم العالية والبيئة الجبلية، و((حي الشندغة التاريخي)) الذي يحتضن ((متحف الشندغة)) أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات ويتيح لزواره إمكانية اكتشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها الأصيل.

وبدأت الهيئة باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من أمس على أن يكون 23 أكتوبر المقبل آخر موعد للتقديم.