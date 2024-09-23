«مُلتقى الراوي» يوصي بدمج التراث في المنظومة التعليمية

‏أوصى ((ملتقى الشارقة الدولي للراوي)) في دورته الـ24، في ختام فعالياته، بدمج التراث بالمنظومة التعليمية.

وقد أسدل معهد الشارقة للتراث الستار على فعاليات الملتقى، حيث كرَّم خلاله الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث ورئيس اللجنة العليا للملتقى، وعائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، جميع المشاركين الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات التي شهدت مشاركة محلية، إقليمية، ودولية متميزة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم: ((غمرتنا البهجة ونحن نشهد اختتام الملتقى بعد أن لمسنا تفاعل جميع المشاركين والزائرين من مختلف أنحاء العالم مع تراثنا المحلي وتراث الشعوب الأخرى)). وقالت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث والمنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي: ((تحقيق هذه النجاحات جاء تتويجاً للجهود المبذولة في هذه الدور)).

وتم طرح مجموعة من التوصيات الهادفة. أولاً، اقترح جمع المشاركات العلمية التي قُدمت خلال مسيرة ((الراوي)) في كتاب موحد، مما يُسهم في توثيق الأفكار والنقاشات.

وأكد الملتقى أنه يُستحسن اختيار بعض الموضوعات البارزة من الملتقيات السابقة لإعداد موسوعات غنية بالمعلومات، كما يجب عمل حصر شامل لكل عناصر ((الراوي)) المرتبطة بمختلف موضوعات الملتقى، لتسجيلها كعناصر تراثية عربية مشتركة. ومن المهم إعداد مكنز خاص بالحكايات الشعبية في الوطن العربي، بالإضافة إلى طباعة أعمال الملتقى هذه السنة في كتاب ليكون مرجعاً قيماً للباحثين والدراسين.