روائع الفنون والمخطوطات الإسلامية تتألق في دبي

روائع فنية تاريخية فريدة، تحط الرحال في دبي خلال الأيام المقبلة، حيث تستضيف دار سوذبيز للمزادات في دبي خلال الفترة الممتدة بين 30 سبتمبر و4 أكتوبر المقبل، مجاميع أعمال متفردة من الفن الإسلامي بجانب لوحات فنية لأبرز الفنانين المعاصرين في المنطقة، وذلك في أول كشف عن أبرز مقتنيات المزاد لهذا الخريف.

ومن بين المعروضات قطعة برونزية إسلامية نادرة للغاية، وهي عبارة عن مجسّم لغزال من العراق من القرن الثامن الميلادي تقدّر قيمته بنحو 2 إلى 3 ملايين جنيه إسترليني في أول ظهور له في المزاد على الإطلاق.

وسوف يكون المعرض مفتوحاً للجمهور يومياً في مركز دبي المالي العالمي، وبعد ذلك ستنتقل القطع إلى لندن ليتم بيعها بالمزاد كجزء من أسبوع الفن الشرق أوسطي الذي تعقده دار سوذبيز كل عامين في شارع نيو بوند.

بانوراما

وتتضمن قوائم الروائع الفنية، غزالاً برونزياً من العصر الأموي يحمل توقيع عبدالله بن ثابت، وصنع لعبيد الله بن جابر، ربما في العراق، خلال القرن الثامن الميلادي (القيمة التقديرية 2 إلى 3 ملايين جنيه إسترليني).

ويعتبر هذا التمثال البرونزي النادر من أفضل التماثيل البرونزية للحيوانات الباقية من العصر الأموي ومطلع العصر العباسي المبكر، وهو إضافة كبيرة تعزز فهم النحت التصويري في القرن الثاني بالحضارة الإسلامية.

وهذه التحفة الفنية المعدنية تتميز بمظهر ملفت وقامة قوية، إلى جانب تفاصيل أخرى دقيقة إنما واضحة، وتمثل إحدى القطع القليلة من التماثيل المعدنية للحيوانات التي تحمل نقوشاً توثيقية (الأمثلة القليلة الأخرى المعروفة موجودة في مجموعات المتاحف). ويمثل هذا المعرض في دبي أول عرض للعمل أمام الجمهور.

كما يشتمل المعرض على نسخة مصحف مزخرفة وبرّاقة، نسخها الخطاط ياقوت المستعصمي في بغداد، ويعود تاريخها إلى عام 674 هـ/1275 - 1276 م (القيمة التقديرية: 600 - 800 ألف جنيه إسترليني).

ويضم المعرض أيضاً، مجموعة من 12 طبقاً فخارياً، من العراق تعود للعصر العباسي، أي القرن التاسع/العاشر الميلادي: (القيمة التقديرية: 40 - 60 ألف جنيه إسترليني).

تُظهِر هذه المجموعة الأنيقة من الأوعية، تقنية الزخرفة باستخدام الفخار اللامع - من أكثر التقنيات تطوراً وتكلفة وصعوبة في تلك الفترة - والتي يُعتقد أنها نشأت في العراق بالعصر العباسي خلال القرن التاسع، على يد فناني الخزف الذين سعوا إلى تقليد بريق الذهب. وتقدم هذه الأمثلة الجميلة مجموعة غنية من التصاميم، من الزخارف الحيوانية إلى سعف النخيل المجردة.

ومن بين الأعمال الأخرى، ورقة مرسومة مزدوجة الجوانب من كتاب ((خواص الأشجار)) لديسقوريدس، من بلاد ما بين النهرين (العراق)، تعود إلى القرن الثالث عشر (القيمة التقديرية: 20 - 30 ألف جنيه إسترليني).

وتُعد هذه المخطوطة المصورة واحداً من الأمثلة القليلة المتفرقة لمنمنمات ((مدرسة بغداد))، وتمثل الجسر بين الأسلوب البيزنطي الكلاسيكي المتجذر في رسم الكتب في فترة أواخر العصور القديمة.

مدارس فنية حديثة

من بين الأعمال التي يضمها المعرض، أعمال عارف الريّس الذي بدأ الرسم في سن مبكرة، وطور مسيرة فنية تميزت بالسفر والدراسات في جميع أنحاء أوروبا وغرب أفريقيا والعالم العربي.

وأقام الريّس أول معرض له في العام 1948 وهو في العشرين من العمر، قبل أن يستقر لفترة قصيرة في السنغال ثم في باريس، حيث انضم إلى استوديوهات فرناند ليجيه وأندريه لوت، وقسم وقته لاحقاً بين فلورنسا وروما. وفي العام 1963، عاد إلى موطنه لبنان، وكانت أعماله شاهدة على العديد من التأثيرات التي تعرض لها أثناء غيابه.

ويحتضن المعرض إبداعات محمد السليم أحد أبرز الفنانين المعاصرين في المملكة العربية السعودية، وقد ساهم بشكل كبير في نمو وتطور الفن في المملكة. وباعتباره رائداً حقيقياً، وأقام السليم أحد المعارض الفنية الأولى في الرياض عام 1967، وفي العام 1979 أسس معهداً متعدد التخصّصات وغير ربحي وفّر مساحة إبداعية لتجارب الفن والعروض (وكان الأول من نوعه في المملكة).

ويتضمن المعرض لوحة الفنان أيمن بعلبكي، ((حيّ جوبر))، 2014 (القيمة التقديرية: 50 - 70 ألف جنيه إسترليني). إذ أُنجزت هذه اللوحة في العام 2014، خلال فترة من التركيز الفنّي على الحرب في سوريا، وهي تصوّر حي جوبر الدمشقي الذي عانى من دمار واسع النطاق أثناء الأزمة.

كما يضم المعرض عمل ويلي عرقتنجي (من دون عنوان)، 1988 (القيمة التقديرية: 40 - 60 ألف جنيه إسترليني).

ويفتح معرض سوذبيز أبوابه أمام الجمهور، يومي الاثنين 30 سبتمبر والخميس 3 أكتوبر 2024 من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 6 مساءً، وأيام الثلاثاء 1 أكتوبر والأربعاء 2 أكتوبر والجمعة 4 أكتوبر 2024 من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً.