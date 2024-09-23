«إكسبو 971 التراثي».. إبداعات وفعاليات ترسخ قيم الهوية الوطنية

يطلق رُواق عوشة بنت حسين الثقافي ((مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي بدبي))، تحت شعار ((التُراث.. هويتُنا))، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024 في حديقة مشرف الوطنية في إمارة دبي، وذلك احتفالاً بيوم العلم الإماراتي، برعاية ودعم صندوق الفرجان. ويهدف المهرجان إلى تعزيز الهوية الإماراتية وتعزيز حب الوطن في نفوس أبنائه، من خلال تسليط الضوء على التراث الوطني والحرف التقليدية.

وأكدت الدكتورة موزة غباش، رئيس رواق عوشة الثقافي، أهمية دعم صندوق الفرجان في إحياء وتنظيم الفعاليات التراثية، وقالت: ((دعم صندوق الفرجان لهذا المهرجان يعكس التزامه الكبير بالحفاظ على التراث الوطني، ويُبرز دوره الرائد في تعزيز الهوية الإماراتية من خلال رعاية الأحداث الثقافية التي تساهم في نقل المعارف والمهارات التراثية إلى الأجيال الشابة. إن إحياء التراث في إمارة دبي هو جزء من جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز الفخر الوطني والاعتزاز بالهوية الثقافية)).

وأضافت موزة غباش: ((نحن بحاجة إلى مبادرات مثل مهرجان إكسبو 971 التي تساهم في ربط الماضي بالحاضر، وفي الوقت نفسه تنظر نحو المستقبل لضمان استدامة التراث الوطني. إن صندوق الفرجان يلعب دوراً حيوياً في تمكين المجتمع الإماراتي وتعزيز القيم التي تشكل أساس الهوية الثقافية لدولتنا)).

ويهدف رُواق عوشة بنت حسين الثقافي وصندوق الفرجان، إلى تشجيع الحفاظ على الحرف التقليدية وتعليم الشباب والشابات المهارات التي ترتبط بالتاريخ الثقافي لدولة الإمارات.

ويتضمن مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي بدبي مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تهدف إلى تعريف الجمهور بجوانب متعددة من التراث الإماراتي. ومن بين هذه الفعاليات أمسيات شعرية، عروض فلكلورية للرقصات الشعبية الإماراتية، معرض فني يضم لوحات تشكيلية تعكس التراث الإماراتي بريشة فنانين تشكيليين محليين.

كما سيتضمن المهرجان معرضاً للحرف والمهن التراثية، وسيعرض مجموعة واسعة من الحرف التقليدية. وسيشمل معرضاً خاصاً بمنتجات الأسر الإماراتية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن بين المشاركين في المعرض أصحاب الهمم. وسيتابع جمهور المهرجان مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية التي تحتفي بالموروث الإماراتي. كما سيتم تنظيم مسابقات للحضور حول التراث الإماراتي.

ومن أهم ما يميز مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي هو تزامنه مع يوم العَلَم في دولة الإمارات العربية المتحدة.