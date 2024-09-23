«حجر الليل» يومض في مؤسسة فن جميل بقصص تجارة المنغنيز

حكايات ملونة بالجمال تنتثر بين جنبات ((حجر الليل))، الذي تستضيفه مؤسسة فن جميل في دبي، إذ يعد الأول من نوعه في غرب آسيا، وهو للفنانة متعددة التخصّصات المقيمة في لوس أنجلوس كانديس لين، إذ ينظم خلال الفترة، من 26 سبتمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

ويُسلّط المعرض الضوء على الروابط التجارية التاريخية والمعاصرة بين أستراليا والصين، من خلال تركيبٍ فني في غرفة واحدة، بالإضافة إلى منحوتات خزفية جديدة ولوحة جداريّة مُصمّمة خصيصاً لمركز جميل للفنون في دبي.

وقالت نورا رازيان، نائبة مدير ورئيسة برنامج المعارض في مؤسسة فن جميل: ((نُعرب عن سعادتنا بتقديم حجر الليل الذي يُعتبر معرضاً متكاملاً للفنانة كانديس لين يتمحور حول عمل فني مرموق يحمل الاسم ذاته. ويُعتبر المعرض مرآةً تعكس بحثها المُعمّق في تاريخ الموارد، الذي يشمل استخراجها وتجارتها واستخدامها)).

سمات

يمثل حجر الليل، تركيباً فنّياً مركزياً على شكل ناعُورَةٍ مزخرفة تُذكّرنا بالروابط التاريخية المُثبتة والمُفترضة بين أستراليا والصين وتدعونا للتفكّر بشكل أعمق بالسرديات البديلة التي تتجاوز الحقائق التاريخية.

ويُسلّط هذا العمل الضوء على تجارة المنغنيز وتأثيرها الأوسع على الأنظمة البيئية والمجتمعات البشرية، حيث ترمز الحركة الدائرية للناعورة إلى الدورات المتكرّرة للزمن والتجارة، بينما تُشير المنحوتات الخزفية الأخرى إلى استخدام الماء على مرّ العصور لقياس الوقت، وخاصةً من خلال الساعات المائية الأكثر دقة وإبهاراً التي ابتكرها المهندس المسلم ابن الجزري في العصور الوسطى.

في الوقت نفسه، تستلهم اللوحة الجدارية المُصمّمة خصيصاً لمركز جميل للفنون في دبي جماليتها من المناظر الطبيعية لجزيرة جروت آيلاندت، التي تقع قبالة السواحل الشمالية لأستراليا، والتي تُزوّد العالم بـ10 في المائة من إمدادات المنغنيز.