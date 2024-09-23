إذاعة «الأولى» في دورتها الجديدة.. برامج تثري القيم الوطنية

أعلنت إذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاقتها، وتتضمن الدورة الجديدة مجموعة من البرامج المميزة، تسعى من خلالها الإذاعة إلى المواصلة في تحقيق رسالتها بتقديم إعلام وطني ملتزم، يسهم في تعزيز الوعي بقيم المجتمع، وينسجم مع رؤية ومكانة إذاعة الأولى كمنصة رئيسية للجمهور المحلي.

وفي هذا الشأن، أشارت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن ما تم اختياره وإنتاجه من برامج يعكس التزام شبكة الأولى الإذاعية باختيار ما يتوافق مع تطلعات الجمهور والعادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي، ليكون مكملاً لمسيرة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودوره التوعوي الثقافي، ومعززاً لمسؤوليته المجتمعية.

وأضافت أواديسيان، تأتي هذه الدورة لترسخ شراكتنا الوطنية مع جميع الهيئات والمؤسسات على امتداد مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنتاج محتوى يرتكز على الثقافة المحلية، ويظهر التزامنا بأعلى المعايير المهنية للعمل الإعلامي الملتزم، وهو المنهج الذي اتخذته الإذاعة منذ انطلاقتها.

واختتمت مدير إذاعة الأولى حديثها: إن هذه الدورة البرامجية تعكس التنوع في الإرث الثقافي والاجتماعي، وتتيح فرصة مشاركة عناصر إماراتية في الإنتاج الإذاعي، مشيدةً بفريق العمل داخل الشبكة، الذي يزخر بالمواهب الشابة التي تعكس الرهان على الشباب الإماراتيين وقدرتهم على صناعة التميز، حيث بقيت شبكة الأولى الإذاعية من انطلاقتها وحتى اليوم حريصة على دورها في دعم الشباب الإماراتيين الموهوبين، لصناعة المواهب الإعلامية الشابة.

جديد البرامج

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الأولى الكثير من التجديد والفقرات المميزة لجميع البرامج اليومية والأسبوعية، حيث يستمر للسنة العاشرة على التوالي برنامج ((صباح الأولى)) مع سالم محمد بإيصال رسائله الإيجابية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6:30 – 9 صباحاً ويقوم البرنامج بتغطية أهم الأحداث والفعاليات المحلية وإنجازات العمل الحكومي في الدولة.. ويقدم البرنامج في هذا العام تعريفاً بمشاريع المتاحف التراثية المنزلية التي قامت بجهود فردية رغبة من أصحابها بالمشاركة في الحفاظ على الموروث والهوية الوطنية.

ويستمر البرنامج اليومي ((عيال لبلاد)) الذي تقدمه أمل الملا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 1 – 3 ظهراً بمثابة رسالة واضحة من إدارة الإذاعة بأن تكون أكثر قرباً وتفاعلاً من الشباب الإماراتيين والعمل على تعزيز هويتهم الوطنية وممارستهم الإيجابية الفعالة في المجتمع، والإضاءة على إنجازاتهم.

ويسلط البرنامج الضوء في هذا العام ضمن فقراته على قرار أو إنجاز وطني، ترك أثره في عيال البلاد وكان حافزاً للعمل وتحقيق الطموح ضمن إطار وطني هدفه النجاح والتميز في خدمة البلاد، بالإضافة إلى فقرة الموظف السعيد.

ويطل علينا البرنامج الجديد ((من داخل البيت)) من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 – 11 صباحاً وهو من تقديم حصة بن صبيح ليقدم رؤية جديدة تتمحور على دور الأسرة في الحفاظ على قيم ومبادئ موروث المجتمع الإماراتي نظراً للدور الكبير الذي تلعبه الأسرة ودورها المؤثر في التربية والسلوك للشباب الإماراتيين الناشئين، حيث يتناول البرنامج المواضيع التي تتعلق بالعلاقات الأسرية وأساليب التربية ومختلف التحديات والصعوبات التي من الممكن أن يتعرض لها أي بيت بهدف رفع الوعي وأخذ العبرة.

ويتابع برنامج ((حيّاك في بلادي)) مع شرينة سالم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 3 – 5 عصراً، تقديم كل ما هو تراثي سياحي مستعرضاً السياحة الداخلية في الإمارات، بينما تستعرض فقرة ((فنون الرد)) جماليات اللهجة المحلية.

محتوى متنوع

أما بالنسبة للبرامج الأسبوعية فيستمر برنامج ((الأولى على الأولى)) من تقديم أم الإعلام الإماراتي حصة العسيلي، كل يوم أربعاء من الساعة 5 – 6 عصراً، حيث تتم مشاركة مجموعة من العبارات الوجدانية والإنسانية والإيجابية المأثورة، كما يتم استعراض عدد من عناوين الكتب والإصدارات وإطلاع المستمع على ملخص عن محتواها وخاصة تلك الموجودة في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ويأتي برنامج ((مسا الرياضة)) من تقديم ثاني جمعة بالرقاد، وماجد العصيمي، كل يوم اثنين من الساعة 8 – 10 مساءً، ليستعرض الرياضة المحلية ما بين الماضي والحاضر ومراحل تطورها، بالإضافة إلى أهم المواضيع الرياضية والبطولات المحلية.

وكالعادة يبحر بنا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان والمحاور فهد علي من خلال برنامج ((غبايب)) في كل اثنين الساعة 4 – 6 عصراً في رحلة ضمن البيئة الساحلية للإمارات من خلال المفردات الخاصة بأهل البحر وقصصهم المشوّقة.

ويأتي برنامج ((دفاتر بن سليمان)) مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي في كل يوم سبت من الساعة 6 - 8 مساءً ليطرب آذان المستمعين ببيوت القصيد الإماراتي الأصيل.

كما تقدم إذاعة الأولى في كل يوم اثنين من الساعة 11 - 12 ظهراً، البرنامج الاقتصادي الجديد ((مواردنا)) من تقديم عايشة المهيري، ليناقش المواضيع الاقتصادية المحلية ويسلط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات من جذوره التاريخية إلى مكانته الرائدة في الساحة المحلية والعالمية، ويرصد حركة تطور الاقتصاد في البلاد التي تظهرها الأرقام والإحصائيات بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تعزز نمو ونهضة الاقتصاد الحديث في مختلف القطاعات.

فواصل

وعملت إذاعة الأولى في الفترة الماضية على مجموعة مميزة من الفواصل التي تعكس بيئتها ومحيطها الإماراتي الخالص وحملت بين طياتها التنوع ما بين التراثي والوطني.