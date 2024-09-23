كان الله في عونهم

مشهد طوابير السيارات المدنية الباحثة عن مخرج نحو بيروت أو الشمال والشرق، يعود بنا إلى الوراء عدة عقود.

أكثر من 60 بلدة قصفت في جنوبي لبنان، في الساعات الأولى من يوم أمس، وقرابة 150 غارة جوية شنتها الطائرات الحربية على تلك البلدات، وعلى ميليشيات نصر الله، ولم يعد الجنوب مأهولاً بناسه، الكل يبحث عن النجاة، ليقينهم بأنهم المقابل الذي يضحى به في عبث العابثين.

وأغرب ما في هذه المأساة الجديدة، أن هناك من لا يزال يروج لصواريخ لم تستخدم ضد إسرائيل، ستدمر تل أبيب وحيفا، والقواعد العسكرية، ومنصات النفط والغاز في البحر، ودفاعات جوية لم تطلق بعد، ربما انتظاراً للفرصة المناسبة، رغم أن 300 طائرة شاركت صباح الأمس في ضرب لبنان، وفي الواقع، لا نرى غير قذائف ((الكاتيوشا)) المتخلفة، والمحالة للتقاعد منذ سنوات طويلة، وبين كل ما يسمونها في ذلك الحزب بالرشقات الصاروخية، تفلت قذيفة وتصيب مسكناً وتجرح شخصاً بشظاياها.

والأكثر غرابة، أن مؤيدي الحزب التابع، ومسلوب الإرادة، ومنفذ التعليمات الموجهة إليه، عندما يتحدثون في القنوات الإخبارية العربية، يطرحون من الآراء ما يضحك، وشر البلية ما يضحك، لأننا في حال ليس هناك حال أسوأ منها، ومع ذلك، نضحك حتى لا نبكي، فهم يقولون إن خطة الحزب جر إسرائيل إلى حرب برية، ستضطر إليها في النهاية، وساعتها سيكون هناك كلام آخر!

وإسرائيل ((تَجر ولا تُجر))، تدمر وتهجر، وتحول الجنوب اللبناني إلى خرائب، وبعدها قد تدخل وتفعل ما تشاء، ولن تجد في مواجهتها غير شباب مخدوع، قيل له إن ((حرب العصابات)) ستهزم الجيش الإسرائيلي، وها نحن نشاهد نتائج ما يحدث لأولئك الذين خدعوا من قادتهم.

كان الله في عون أهل جنوبي لبنان، وكل لبنان، فالقادم لا يعلمه إلا هو سبحانه.