قيادة تستثمر بنهج زايد

((مهرجان للذكاء الاصطناعي)) استضافته دولة الإمارات قبل أيام قليلة.. ماذا بعد؟!

نعود إلى فكرة بناء برج خليفة، إلى عام 2004 حين التفت العالم بأسره بعيون التشكيك والاستغراب، بعد 6 سنوات وتحديداً في عام 2010 أصبح برج خليفة أطول بناء شيده البشر على وجه الأرض. وحتى اليوم لا يزال الأيقونة الأهم التي تلفت أنظار العالم كل يوم. وإلى عام 2006، حين أسست مبادلة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعروفة باسم ((مصدر)) لتكون وجهة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. تلك كانت رؤية إماراتية ذكية واستباقية قبل أن ينشغل العالم بكل هذا الحديث عن أهمية تنويع مصادر الطاقة. ومنذ 2020 تحتضن مدينة ((مصدر)) جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الصرح التعليمي الريادي المتخصص في بناء وتطوير مهارات استثنائية تعنى بالمستقبل.

وإلى عام 2009 حين أطلقت شركة مبادلة ((ستراتا للتصنيع)) إيذاناً بدخول الدولة في مجال تصنيع أجزاء الطائرات، كثيرون اعتقدوا أنها مجرد مغامرة!.. اليوم يقف هذا المصنع شاهداً على قوة شعار ((اصنع في الإمارات))، حيث تحلق 10% من الطائرات حول العالم بأجزاء صنعت بفخر في الإمارات.

الشواهد والأمثلة كثيرة ويصعب حصرها، والكلام قيل ويقال كل يوم، المهم أن الإمارات تعمل ولا تلتفت أبداً.. في العام الماضي استحقت دولتنا المركز الأول عربياً والـ 28 عالمياً على مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن ((تورتواز ميديا)) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. العام المقبل لا أحد يتوقع ما ستحققه إماراتنا، لكنه حتماً سيكون أمراً يفوق التوقعات.

أنت في الإمارات، بقيادتها الفذة التي تعيش بعقل الحاضر وعين المستقبل، صاحبة الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي منذ 2017.. ليس جزافاً ولا استعراضاً، إنها رؤية قيادة لنهج حكومة في إطار استراتيجية طموحة هدفها تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وذلك قريب جداً في ظل وجود مئات المجالس واللجان والهيئات والمؤسسات والشركات والمسميات الحكومية وغير الحكومية التي تجد فيها مصطلح ((الذكاء الاصطناعي)). هكذا هي الإمارات ذكية في كل الخيارات.. دولة تستثمر بذكاء في الذكاء الاصطناعي.

رحم الله والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين قال: ((من ليس له ماضٍ لا حاضر له ولا مستقبل)). الحمد لله.. دولة الإمارات اليوم تتشبث بقيم ماضيها، وتتمسك بقوة حاضرها، وتمسك بزمام المستقبل، لأن الله حباها بقيادة حكيمة رافقت زايد، وعملت واستثمرت بنهج وذكاء زايد.