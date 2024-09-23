عودة «البيجر»

عاد جهاز ((البيجر)) إلى الواجهة من جديد، فأصبح حديث الناس ومحور أخبار وسائل الإعلام العربية والعالمية، وراجت سوق المحللين العسكريين وخبراء التكنولوجيا وتقنية المعلومات وضباط الاستخبارات السابقين، بعد الضجة التي أحدثها الأسبوع الماضي استهداف أجهزة ((البيجر)) التي يستخدمها ((حزب الله)) تفادياً للاختراق، وآلاف الضحايا الذين سقطوا نتيجة تفجير ما يقرب من 4000 جهاز في آن واحد، ثم ما جرى في اليوم التالي من استهداف أجهزة اللاسلكي وتفجيرها هي الأخرى، ليتوزع الحديث على الجهازين، وإن كان الحديث عن أجهزة ((البيجر)) بدا أكثر تشويقاً لارتباطه بمرحلة عاشها الكثيرون منا، هي تسعينيات القرن الماضي التي ظهر فيها هذا الجهاز العجيب وقتها، وكيف كان الناس يتسابقون إلى اقتنائه ويتباهون بذلك، إلى الدرجة التي أصبح معها اقتناء ((بيجر)) يُعَدّ نوعاً من ((البريستيج)) لدى الكثيرين، بغض النظر عن وظائفهم، ومناصبهم، وأعمارهم، ومكانتهم الاجتماعية، وجنسياتهم.

لن أذهب إلى التحليل الأمني والعسكري والاستراتيجي والهجمات السيبرانية المخابراتية التي أشبعها المتحدثون في القنوات الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة تحليلاً وتمحيصاً وتقليباً، حتى لم يعد ثمة مجال للإضافة في هذه الجوانب، ولكن سأحاول أن أستعيد شيئاً من ذكريات ذلك الزمن الذي ظهر فيه هذا الجهاز، وهو أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ثم اختفى، ليصبح البحث عن واحد من هذه الأجهزة اليوم هواية يمارسها المهتمون بجمع الأشياء القديمة.

في كتابه الذي يسجل فيه أبرز محطات رحلته في قطاع الاتصالات ((محطات رحلة المهنة والحياة))، يذكر المهندس محمد عمران، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات ورئيسها التنفيذي، أنهم أدخلوا جهاز النداء ((Paging)) إلى الإمارات على أساس أنه أرخص ثمناً وأخف وزناً، ويمكن لأي شخص أن يحمله في جيبه، بحيث يصبح الوصول إليه ممكناً، إذ يرن الجهاز الذي يحمله معه عندما يريد شخص ما التواصل معه ويظهر رقم المتصل، فيقوم بإجراء المكالمة من أقرب مكان متاح فيه تليفون، سواء كان هاتفاً نقالاً أو ثابتاً.

ويشير المهندس محمد عمران، الذين يعتبر أحد أوائل مهندسي الاتصالات في الإمارات، إلى أنهم اعتمدوا مبلغاً مقطوعاً قدره 80 درهماً كل ثلاثة شهور لاستخدام الخدمة، بغض النظر عن عدد مرات الاستخدام، ويقول إنه تم إنهاء العمل بالنظام بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

اختارت المؤسسة لأجهزة النداء أسماء عدة منها؛ ((مبشر)) و((طارش)) و((نهّام)) و((منادي)). وكان اختيار رقم متسلسل سهل الحفظ لجهاز ((البليب))، كما كان يسمى في الإمارات، لا يقل أهمية عن اختيار رقم مميز للسيارة.

وغدا رقم ((البليب)) يدل على مكانة حامله الوظيفية والاجتماعية والمادية، فكلما كان الرقم متسلسلاً سهل الحفظ دل على أن صاحبه ذو نفوذ وسلطة ومكانة اجتماعية رفيعة.

في تحقيق طريف أجرته الصحافية بمكتب ((البيان)) في العين جميلة إسماعيل، وتم نشره عام 2015م، تحت عنوان ((البليب.. نداء تفاخر الطيبين))، يقول الباحث في التراث الإماراتي عبدالله الكعبي إن أطرف المواقف المرتبطة بجهاز النداء في تلك الفترة هو أن البعض كان يستخدمه لادّعاء الأهمية في المناسبات العائلية والاجتماعية، وذلك بأن يطلب من قريب له أن يكرر المناداة للتفاخر أمام الآخرين.

وفي الشارقة، يجلس حميد سعيد الطنيجي مع أصدقائه على أحد الشواطئ، فيشعر باهتزاز، ويرى نور جهازه. يتكرر الاهتزاز مصحوباً بنغمة، فيخرج حميد الجهاز من جيبه بنوع من التفاخر وسط أصدقائه مستأذناً في التوجه لأقرب هاتف للاتصال استجابة لنداء جهازه وقد بَيت النية في قرارة نفسه على أن يتملص من الجلوس لفترة طويلة مع أصدقائه، مدعياً حدوث ظرف طارئ في بيته.

ويذكر عمر محمد سعيد أن أخاه كان يطلب منه ومن باقي إخوته أن يتصلوا به على جهاز ((البليب)) مرات عدة، لاسيما عندما يكون مع أصدقائه في المقهى، وذلك من باب ((الفشخرة)) والتباهي. وكان هناك من يشتري محافظ جلدية فاخرة للحفاظ على جهازه من أي خدش، وكي لا يتعرض لعطل في حال وقوعه على الأرض.

عاد جهاز ((البيجر)) إلى الواجهة من جديد، لكنه لم يعد نداء تفاخر الطيبين، ولكن وسيلة قتل وإيقاع إصابات، في زمن الحروب المفتوحة على كل الأسلحة والاحتمالات.