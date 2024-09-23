العين «6» إنتركونتننتال

كان الزعيم العيناوي، بطل آسيا، رائعاً وهو يمثل القارة الصفراء في افتتاح بطولة القارات للأندية ((إنتركونتننتال))، عندما ألحق بفريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا هزيمة قاسية، بلغت ستة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز الكبير يسافر العين إلى القاهرة، لملاقاة شقيقه الأهلي المصري بطل أفريقيا، 29 أكتوبر المقبل، في جماهيرية مرتقبة، بدأ الحديث عنها منذ الآن، والفائز منهما يلاقي بطل الأمريكتين في نصف النهائي، ليتقابل في النهائي مع بطل أوروبا على كأس البطولة، التي تقرر أن تكون في ضيافة قطر الشقيقة.

والجميل في فوز ((الزعيم))، أنه تحقق بالصف الثاني، في مشهد مداورة اللاعبين، نظراً لكثرة المشاركات الداخلية والخارجية، وهذا أمر منطقي من المدرب، وعندما ((شد)) الفريق النيوزيلندي ((حيله)) في الشوط الثاني، وضيق النتيجة إلى هدفين مقابل ثلاثة، أشرك المدرب النجمين رحيمي وكاكو، ليسجلا الأهداف الثلاثة التي رفعت الغلة إلى ((النصف دستة))، في لقاء شهد فيه استاد هزاع بن زايد إقبالاً جماهيرياً.

في حس وطني معتاد من الأمة العيناوية، التي استمتعت، واطمأنت على فريقها بشقيه، من الصف الثاني والأول، ولم يكن يقلقها أحياناً إلا بعض الثغرات الدفاعية، التي هي في حاجة لعناية من المدرب، حتى يكتمل المشهد.

كلمات أخيرة

- في الشأن الداخلي، يلفت انتباهك فريق الشارقة، ومعه شباب الأهلي، وكلاهما يتصدران الدوري بالعلامة الكاملة 9 من 9، أما الوصل، ففي ركابهما، بعد أن كسب ديربي ((بر دبي)) الشهير، وعطل قوة منافسه النصر.

- أقول لمدرب المنتخب الوطني، برجاء استبدال النظارة التي ترى بها اللاعبين، فالوصلاوي الخطير علي صالح، لا يجلس على الخط!!، هو وزميله الساحر ليما، اشترِ نظارة جديدة!!