الأطفال هم هبة من الخالق جل في علاه التي وهبها لنا، وهم أمانة لا بد أن نحافظ عليها، هم بلا شك استمرارية الحياة وجيل المستقبل، وما نغرسه فيهم في المراحل العمرية المبكرة اليوم سنجني ثماره في الغد. هذا الغرس بلا أدنى شك يسهم في صقل مهاراتهم وشخصياتهم وطبائعهم النفسية والسلوكية، وهو ما يمكنهم من مواجهة الحياة والتعامل مع المتغيرات والأحداث السريعة في عالمنا اليوم.

الاهتمام بتطوير مهارات الأبناء العاطفية والاجتماعية له دور كبير ومهم في تنمية مهاراتهم وتزويدهم بمخزون إيجابي متنوع وغزير يمكنهم من تجاوز مراحل الحياة بقدر كبير من النجاح والتميز. لقد أثبتت الدراسات أن نسبة نجاح وتفوق الطفل الذي يتمتع بذكاء عاطفي «EQ» أكبر بكثير من الطفل الذي يتمتع بذكاء معرفي «IQ» من دون الذكاء العاطفي، علماً بأن الأطفال الأذكياء عاطفياً يتقدمون ويصلون إلى أعلى المراتب ويحققون نجاحات كبيرة على الصعيدين الشخصي والمهني.

إذاً ما هو الذكاء العاطفي والاجتماعي؟ ومتى يتم غرسهما في الأبناء؟

الذكاء العاطفي هو قدرة الطفل على فهم مشاعره وإدارتها، والتعاطف مع مشاعر الآخرين، أما الذكاء الاجتماعي فهو يكمن في قدرة الطفل على التفاعل مع الآخرين، وتكوين علاقات صحية، والتمكن من معرفة السلوكيات الاجتماعية المناسبة في كل موقف، ومن المهم البدء في تعليمهما الأبناء وتعزيز تلك السلوكيات فيهم منذ الصغر.

ينبغي غرس الذكاء العاطفي والاجتماعي لدى الأطفال في السنوات الخمس الأولى التي من خلالها يتدرب على معرفة الذات وماهية المشاعر والأحاسيس الداخلية، واكتساب القدرة على التعامل معها، إضافة إلى ضبط النفس ومعرفة كيفية التصرف عند مواجهة أية مشاعر إيجابية أو سلبية. حاول دائماً أن تحتوي الطفل، ولا تستهن بمشاعره وتشعره بأنه يبالغ فيها، فبحكم مرحلته العمرية هي بالنسبة له حتماً مصيرية، لذا تعاطف معه بحب وتفاعل بإيجابية مع اهتماماته لتتمكن من المحافظة على توازنه النفسي والعاطفي.