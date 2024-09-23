عندما يلتقي الكبار

في عالم السياسة والدبلوماسية، هناك لحظات لا تمر دون أن تترك بصمة عميقة على العلاقات الدولية، وعندما يجتمع قادة الدول الكبرى، لا تكون تلك الاجتماعات مجرد بروتوكولات أو مصالح آنية، بل هي فرص لخلق شراكات استراتيجية تكتب فصلاً جديداً في تاريخ العلاقات الدولية، وذات تأثير فاعل في المتغيرات العالمية.

تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاؤه بالرئيس الأمريكي كلحظة محورية تجمع بين قادة من وزن ثقيل للنقاش حول المستقبل بكل أبعاده.

العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة ليست وليدة الأمس، فقد أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونمت وتطورت بمرور السنوات، وازدادت نضجاً وتوهجاً خلال العامين الأخيرين مدفوعة برؤية طموحة من الجانبين.

أصبحت جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعرف حق المعرفة بأن للإمارات وقيادتها الرشيدة الدور المهم إن لم يكن الأهم في قيادة الملفات المتشابكة إقليمياً ودولياً بفضل الحكمة والمعرفة وبعد النظر الذي يدير دفته ((بو خالد)) حفظه الله.

اليوم، تأتي هذه الزيارة لتضع الأساس لمزيد من التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية التي أصبحت تحتل مكانة متقدمة في أولويات البلدين، الإمارات التي تسير بخطى ثابتة كأسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، تسعى باستمرار لتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي أساسي.

خلال اللقاء بين الرئيسين، لن يكون الحوار حول الحاضر فقط، بل عن المستقبل وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

ما يميز هذه الشراكة هو أنها ليست مجرد تبادل اقتصادي، لقد وضعت الإمارات نصب أعينها أن تكون رائدة في تبني التكنولوجيا المتقدمة، وقطعت أشواطاً كبيرة من خلال مبادرات مثل ((الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي)). زيارة رئيس الدولة تفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التعاون في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية، مما يعكس رؤية طموحة لكلا البلدين نحو مستقبل مشرق ومزدهر.