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الذهب فوق 2600 دولار رغم جني الأرباح

9/23/2024 7:29:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هبطت أسعار الذهب، بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة، أمس، إذ دفع صعود الدولار بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، لكن حالة من الثقة القوية في السوق والتوتر الجيوسياسي، أبقيا على الأسعار فوق المستوى الرئيس البالغ 2600 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 2616.57 دولاراً للأوقية (الأونصة)، خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2631.31، في وقت سابق من الجلسة. وصعد الذهب، الذي لا يدر عائداً بأكثر من 27% منذ بداية العام، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ 14 عاماً. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2%، إلى 30.48 دولاراً للأونصة.

وانخفض البلاتين 2.1%، إلى 954.84 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.9%، إلى 1047.27 دولارات.

وقال أولي هانسن مدير أبحاث السلع الأولية في ((ساكسو بنك))، إن الارتفاع كان استمراراً لزخم ناتج عن ((الخوف من تفويت الفرصة))، الذي أعقب الخفض الكبير في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأضاف ((يشهد الذهب جني أرباح متأخراً منذ فترة طويلة هذا الصباح، مع ارتفاع الدولار)).

وقال سوني كوماري محلل السلع الاستراتيجية في ((إيه.إن.زد)): ((يراقب المستثمرون عن كثب، إمكانية خفض سعر الفائدة في المستقبل. وستكون العوامل الرئيسة في الفترة المقبلة، هي وتيرة خفض الفائدة الأمريكية. وعلى وجه التحديد، ما إذا كان سيجري خفض جديد بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، والمسار العام لدورة التيسير النقدي)).

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