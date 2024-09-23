الين يواصل الهبوط.. وبتكوين تقفز إلى 64 ألف دولار

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى في شهر، أمس، لتواصل موجة صعود أعقبت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بينما واصل الين التراجع في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان. وصعد الدولار أمام الين الأسبوع الماضي بعد قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 يناً. وتداول الدولار عند 144.16 يناً.

وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفعها مجدداً. وأدى القرار الذي جاء بعد أيام قليلة من خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس إلى إنهاء سلسلة مكاسب كبيرة حققها الين هذا الشهر. وارتفعت العملة اليابانية 1.4% في سبتمبر.

وارتفعت بتكوين 1.8% إلى 63954 دولاراً، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر. وصعدت عملة إيثر المشفرة أيضاً 3% إلى 2660.30 دولاراً، بالقرب من أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس. وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.68355 دولار، ليوسع مكاسب بلغت 3% في أقل من أسبوعين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مستوى 100.75 ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر اليورو عند 1.1165 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني الذي جرى تداوله عند 1.3315 دولار، ليظل قريباً من المستويات المرتفعة التي سجلها يوم الجمعة بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز