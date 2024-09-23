«سامسونغ» و«أبل» تواصلان الهيمنة على سوق الهواتف

تواصل سامسونغ وأبل الهيمنة على السوق العالمي للهواتف الذكية، وذلك وفقاً لتقرير IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker، للربع الثاني من عام 2024. مع تنافس قوي بين الشركات، استمرت سامسونغ في الصدارة بحصة سوقية بلغت 18.9%، بينما حلت أبل إلى المرتبة الثانية بنسبة 15.8%.

وعلى الرغم من تصدرها العالمي، فقد شهدت سامسونغ انخفاضاً في حصتها السوقية على مدار العقد الماضي من 24.8% إلى 18.9%. ويعود هذا الانخفاض إلى التوسع العالمي لأبل، والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية، مثل شاومي، وفيفو وأوبو. وتسيطر شركة سامسونغ حالياً على الحصة الأكبر من سوق الهواتف الذكية في 38 دولة حول العالم، متجاوزة شركة أبل التي تتصدر السوق في 16 دولة.

مع استمرار المنافسة في سوق الهواتف الذكية، تبقى سامسونغ وأبل في طليعة المشهد، بفضل تقديمهما ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بينما تزداد المنافسة من الشركات الصينية الصاعدة. وكشفت التقارير الصادرة أن مبيعات ((آيفون 16)) الجديد في الأسبوع الأول من إطلاقه، جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بنسبة 12%، بالمقارنة مع الأسبوع الأول من إطلاق آيفون 15 العام الماضي.

وأطلقت أبل نظام iOS 18‏، أكبر إصدار يتميز بمزيد من خيارات التخصيص، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وطرقاً جديدة لإدارة الرسائل الواردة في تطبيق البريد، وتطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وغير ذلك الكثير

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