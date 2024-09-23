أعلى مستوى للمكاتب الشاغرة في سنغافورة منذ 2022

تظهر سوق المكاتب الرئيسة في سنغافورة، علامات تراجع، حيث أدت الزيادة في توفير مساحات مكاتب جديدة، إلى ارتفاع عدد المكاتب الشاغرة إلى أعلى مستوى لها خلال نحو عامين، في الوقت الذي بدأ فيه ارتفاع أسعار الإيجارات يفقد زخمه.

وارتفعت معدلات المكاتب الشاغرة، في ما يسمى بمكاتب الفئة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بالمركز المالي، للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى 8.3% في الفترة من يوليو - سبتمبر، وفقاً للبيانات التي أصدرتها شركة الاستشارات العقارية، جونز لانج لاسال.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها: إن هذا هو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. وأضافت الشركة أن الإيجار الفعلي الإجمالي للمساحات، ظل دون تغيير عند 11.50 دولاراً سنغافورياً (8.90 دولارات) شهرياً، للقدم المربعة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد زيادة بنسبة 0.7% في الربع السابق.

ويعود الارتفاع في عدد المكاتب الشاغرة إلى حد كبير، إلى افتتاح مبنى جديد مخصص للمكاتب، أبراج (أي أو أي سنترال بوليفارد)، والذي يحتوي على حوالي 1.26 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية. لكن شركة جونز لانج لاسال، قالت: ((إن التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتأخير في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أثرا أيضاً في الطلب على المكاتب في سنغافورة)).

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