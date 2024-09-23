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681 رحلة للناقلات الإماراتية والسعودية بين البلدين أسبوعياً

9/23/2024 7:29:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتبر العلاقات الإماراتية السعودية نموذجاً مميزاً في الساحة الدولية، حيث تحولت الطموحات إلى شراكات فعلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في قطاع السياحة والطيران.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94، الذي يصادف 23 من سبتمبر. وبهذه المناسبة، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد الرحلات الجوية بين البلدين، ارتفع في السنوات الأخيرة ليصل إلى 681 رحلة أسبوعياً، تشغلها 8 ناقلات إماراتية وسعودية، الأمر الذي شكّل جسراً جوياً داعماً للتدفقات السياحية والأنشطة والفعاليات الاقتصادية في البلدين، على اختلاف أنواعها.

وانعكست العلاقة التاريخية بين الإمارات والسعودية، على العلاقات السياحية والتجارية بين البلدين، إذ يعتبر السوق السعودي من الدعائم التاريخية للقطاع السياحي في الإمارات، وخلال العقود الماضية، جاء السوق السعودي في مراكز متقدمة، من حيث أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات.

وأضحت الوجهات السياحية الإماراتية خياراً أول للعائلات السعودية طوال العام، لا سيما خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطل الدراسية، حيث استقبلت دبي وحدها أكثر من 2.7 مليون زائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي انعكس على أعداد نزلاء الفنادق، ونسب إشغال الغرف.

وكشفت بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، على أن الناقلات الوطنية الأربع ((طيران الإمارات)) و((فلاي دبي)) و((الاتحاد للطيران)) و((العربية للطيران))، جدولت نحو 1.92 مليون مقعد على رحلاتها إلى الوجهات السعودية، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنمو 6.6 %، مقارنة مع 1.8 مليون مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات التي تشغل رحلاتها إلى 4 وجهات في المملكة، وفرت نحو 630 ألف مقعد على رحلاتها خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 587.8 ألف مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما وفرت شركة الاتحاد للطيران 268.2 ألف مقعد على رحلاتها إلى المملكة السعودية، فيما كشفت البيانات أن فلاي دبي وفرت نحو 575.9 ألف رحلة، مقارنة مع 550 ألف رحلة وفرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما وفرت العربية للطيران 454.6 ألف مقعد على جميع رحلاتها إلى السعودية.

وبحسب بيانات المؤسسة، جاء مسار دبي - الرياض، في المرتبة الثانية إقليمياً، بنحو 367.3 ألف مقعد، ومسار دبي – جدة، في المركز السادس، من حيث أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في المنطقة، بنحو 241.6 ألف مقعد.

وتسهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة منذ عام 1989، وتخدم حالياً بواباتها الأربع: الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً، والتي تتضمن ثلاث رحلات يومياً إلى جدة، بطائرة إيرباص A380.

ونقلت ((طيران الإمارات)) منذ بدء عملياتها، أكثر من 30 مليون مسافر من المملكة وإليها، على متن أكثر من 112 ألف رحلة طيران، وربطت المسافرين بالوجهات، عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين، مثل دبي، ولندن، وإسطنبول، وباريس، وجاكرتا، وكوالالمبور، والولايات المتحدة، وجزر المحيط الهندي، مثل المالديف، وموريشيوس، وسيشيل.

قالت ((فلاي دبي)) إنها بدأت رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية عام 2010، وكانت مدينة أبها أولى وجهاتها، مشيرة إلى أنه إضافة إلى رحلاتها للمطارات الرئيسة في المملكة، تشغّل رحلات إلى وجهات عدة، كانت غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات.

وتشغل فلاي دبي رحلاتها إلى 18 وجهة في المملكة السعودية، منها أبها، والعلا، والدمام، والقصيم، وجازان، وحائل، الهفوف، وجدة، والرياض، والمدينة، ونيوم، ونجران، والقيصومة، والطائف، وينبع، وتبوك. وتسير ((العربية للطيران)) رحلات إلى أبها، والجوف، والدمام، والقصيم، وحائل، وجدة، والمدينة، والرياض، والطائف، وينبع، وتبوك، بينما تشمل وجهات الاتحاد للطيران كلاً من الدمام وجدة والرياض والقصيم.

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