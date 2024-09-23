3.48 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.48 مليارات درهم تمت عبر 1558 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1355 عملية بيع بقيمة 2.99 مليار درهم. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات بـ32 معاملة قيمتها 117.9 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 4 بـ46 معاملة قيمتها 115.9 مليون درهم، ثم منطقة مدينة هند 4 بعدد 148 معاملة قيمتها 114.5 مليون درهم.

وفيما يخص الرهونات فقد تم تسجيل 186 معاملة رهن قيمتها 363.9 مليون درهم. وتصدرت منطقة الصفوح جاردن بـ92 معاملة رهن بقيمة 74.2 مليون درهم، تلتها منطقة دبي كريك هاربور 6 معاملات بقيمة 12.4 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا 4 معاملات بقيمة 11.5 مليون درهم. أما فيما يتعلق بالهبات فقد تم تسجيل 17 معاملة بقيمة 127.3 مليون درهم. وتصدرت منطقة نخلة جميرا بـ3 معاملات بقيمة 19.2 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بمعاملتين قيمتهما 6.5 ملايين درهم، ثم جميرا بيتش رزيدنيس بمعاملتين بقيمة 4.8 ملايين درهم.

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