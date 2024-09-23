Tuesday, 24 September 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.25 مليار درهم التقييم العقاري بعجمان في أغسطس

9/23/2024 7:29:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن إنجاز 142 معاملة تقييم عقاري في أغسطس الماضي بقيمة 2.25 مليار درهم، وبارتفاع قياسي تجاوز 266% مقارنة بشهر يوليو .

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية، حيث نالت العقارات التجارية الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 1.97 مليار درهم، متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها الإجمالية 158 مليونا، بينما حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ119 مليونا.

وتضمن التقرير معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، التي بلغ عددها 118 معاملة وتجاوزت قيمتها 407 ملايين درهم بارتفاع 8.8% مقارنة بيوليو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23092024000110011019ID1108706653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث