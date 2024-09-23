2.25 مليار درهم التقييم العقاري بعجمان في أغسطس

كشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن إنجاز 142 معاملة تقييم عقاري في أغسطس الماضي بقيمة 2.25 مليار درهم، وبارتفاع قياسي تجاوز 266% مقارنة بشهر يوليو .

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية، حيث نالت العقارات التجارية الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 1.97 مليار درهم، متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها الإجمالية 158 مليونا، بينما حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ119 مليونا.

وتضمن التقرير معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، التي بلغ عددها 118 معاملة وتجاوزت قيمتها 407 ملايين درهم بارتفاع 8.8% مقارنة بيوليو.

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