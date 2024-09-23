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«إنفيجن 2024» يناقش التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

9/23/2024 7:29:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع دبي الرقمية، أجندة النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي ((إنفيجن 2024))، التي تقام تحت شعار ((تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي))، الخميس المقبل.

ويركز ((إنفيجن 2024)) على استكشاف وتوضيح الدور المتسارع للتقنيات المتقدمة في تشكيل رؤية الاقتصاد الرقمي، حيث يلقي الكلمة الافتتاحية حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ويتناول فيها الدور المحوري للهيئة في سعيها نحو بناء مدينة عالمية تنافسية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تليها كلمات رئيسية من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة ((دو))، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ((دو))، ويسلط الخبير الدولي أكيليس دريتا الضوء على التأثير الذي تحدثه زيادة الاستثمارات في الحوسبة السحابية.

وقال جاسم العوضي: تركز أجندة أعمال ((إنفيجن 2024)) على إثراء النقاشات والحوارات البناءة بين الخبرات العالمية من جانب، والرؤى المحلية من جانب آخر، وذلك في إطار السعي نحو تشكيل مستقبل يتناغم فيه التمكين الرقمي مع الاستدامة البيئية.

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