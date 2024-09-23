بحث تعزيز التعاون المالي بين الإمارات والبحرين

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، دولة للشؤون المالية مع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقائه اليوم في ديوان الوزارة بدبي.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيف الائتماني للشركات، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتوفير الشفافية اللازمة لتحفيز الشركات على التوسع والابتكار.

وأكد الحسيني أهمية تبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في مجال التصنيف الائتماني للشركات، ما يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقال: ((نحن سعداء لمشاركة تجربتنا مع مملكة البحرين الشقيقة)).

من جهته، ثمن عبد الله بن عادل فخرو عمق العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، معبراً عن تطلعه للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التصنيف الائتماني للشركات، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الخاص.

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