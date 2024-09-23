بحث تعزيز التعاون المالي بين الإمارات والبحرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية مع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقائه اليوم في ديوان الوزارة بدبي.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيف الائتماني للشركات، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتوفير الشفافية اللازمة لتحفيز الشركات على التوسع والابتكار.
وأكد الحسيني أهمية تبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في مجال التصنيف الائتماني للشركات، ما يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقال: ((نحن سعداء لمشاركة تجربتنا مع مملكة البحرين الشقيقة)).
من جهته، ثمن عبد الله بن عادل فخرو عمق العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، معبراً عن تطلعه للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التصنيف الائتماني للشركات، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الخاص.
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