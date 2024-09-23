معارض عالمية تنطلق في مركز دبي التجاري الأسبوع الجاري

يشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات البارزة التي من المتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من الزوار من قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، بهدف تسليط الضوء على الممارسات المستدامة وأحدث الابتكارات التقنية، والتوجهات الواعدة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المميزة.

ويتزامن انطلاق جلفود جرين الأول مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة؛ ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة المتخصصة بالعلامات التجارية الخاصة والتصنيع التعاقدي، لتقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة، مثل المؤتمرات والمعارض وبرنامج خاص بالمستثمرين، إلى جانب عروض للمنتجات المبتكرة، ومسابقة للشركات الناشئة، فضلاً عن العرض الاحتفالي، وذلك بهدف توفير ملتقى شامل للتواصل ونمو الأعمال وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية للقطاع.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي: تحظى الفعاليات الثلاث التي تنطلق هذا الأسبوع بأهمية بالغة على المستوى العالمي، حيث تسلط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع الأغذية، وتوفر ملتقىً فريداً للخبراء وقادة الفكر في القطاع لتسليط الضوء على أحدث حلولهم وأفكارهم المبتكرة والكفيلة بإحداث نقلة نوعية في القطاع.

وتتطلع دبي، التي باتت اليوم وجهة عالمية للأعمال وقيادة جهود الاستدامة والابتكار، لاستقبال نخبة من الشركات الرائدة ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر في قطاع الأغذية والمشروبات، الذين يجتمعون للمساهمة في تحقيق تحول مستدام على مستوى القطاع.

وتستعرض فعالية جلفود جرين مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات في القطاع، بما في ذلك البروتينات البديلة، وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، إلى جانب مبادرات الحد من هدر الغذاء، وذلك بهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات إنتاج الغذاء وتوريده واستهلاكه، مما يسرع وتيرة عمل الجهات المعنية في القطاع لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

قمة مستقبل الغذاء

وتشهد قمة مستقبل الغذاء، التي تُقام على هامش فعاليات معرض جلفود جرين، مشاركة أكثر من 90 خبيراً عالمياً وإقليمياً في مجالات الابتكار الغذائي والتحول المستدام في القطاع الزراعي، مما يمنح الزوار فرصة قيمة للتفاعل مباشرة مع أبرز الرواد العالميين الذين يتطلعون لرسم ملامح جديدة لمستقبل الأنظمة الغذائية على مستوى العالم. وتضم قائمة المشاركين مجموعة من قادة القطاع والخبراء من مؤسسات عديدة، منها شركة أوتلي، وبيج آيديا فينتشرز، وتشينج فوودز، وسولفابل سينديكيت، ومركز بيزوس للبروتين المستدام، وهيلثي فارم إيتري وغيرها الكثير.

وقال إدوارد حمود، الرئيس التنفيذي لسويتش فوودز: نلتزم في سويتش فوودز بإحداث نقلة نوعية على مستوى آلية استهلاك الطعام من خلال تقديم بدائل نباتية لذيذة وصحية ومستدامة. كما نسعى إلى بناء مستقبل أكثر صحة من خلال توفير بدائل صحية وشهية لمنتجات اللحوم التقليدية تتميز بالمذاق نفسه. ونرى أن فعالية جلفود جرين توفر منصة جديدة تجمع قادة القطاع لعرض حلولهم المبتكرة وتعزيز مستقبل الغذاء.

وتستضيف الفعالية أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة، بما فيها ثرايف وبيور هارفست وشركة الفواكه الطازجة ويلا يم ومجموعة البكراوي ونايس تيك وبانيكس وأرميلا فارمز. كما تجمع الفعالية 132 شركة ناشئة، مثل لايفستوك لابس ونيوج وفارم تو بليت وكاروب وي وفزلا وألفاكاث، ضمن معرض حيوي يضمن توفر بيئة مثالية للتواصل ونمو الأعمال.

الشركات الناشئة

وتستعرض الشركات الناشئة خلال أول يومين من الفعالية منتجاتها وحلولها المبتكرة أمام جمهور عالمي من المستثمرين والعملاء وخبراء القطاع، لتحظى هذه الشركات في اليوم الثاني بفرصة الفوز بجائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم لدعم تطورها ونموها.

كما تم الكشف عن القائمة النهائية للشركات الناشئة التي ستتنافس على نيل الجائزة المرموقة، وهي شركة ذا فوود إنجن، وشركة إن آند إي إنوفيشينز المحدودة، وشركة إيجابي (تيكيا سابقاً)، وشركة أن كلاسيك فودز، وسويل ويز، وأليوم بايو، ونيجوج لايف، ونانوميك بايوتيكنولوجي، وإنتومو فارمز، وجرين تيك إنوفيترز، وفود آي كيو، وجرينيريشن، ومختبرات كوكو، وميت جاردنز، وجرين فورس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز