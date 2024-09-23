قطاع المعارض داعم محوري لأجندة دبي الاقتصادية

استطاع مركز دبي التجاري العالمي، أن يتجاوز دوره التقليدي، كمنصة لاستضافة المعارض والمؤتمرات، ليتحول إلى محرك اقتصادي حيوي، مع أكثر من 6 آلاف فعالية، استضافها خلال العقود الأربعة الماضية، استقطبت أكثر من 38 مليون زائر، ما أدى إلى خلق أثر اقتصادي بلغ نحو 248 مليار درهم، الأمر الذي يشكل أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد الإمارة، وداعماً محورياً لأجندتها الاقتصادية D33، والرامية لمضاعفة حجم دبي، وجعلها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتخطى المركز حدود الجغرافيا، لينتقل من مجرد مكان لانعقاد الفعاليات، إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تسهم في نهضة دبي واقتصادها، عبر جذب كبرى الفعاليات والشركات العالمية، والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دبي.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: ((على نهج الآباء المؤسسين، واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الارتقاء بإمارة دبي إلى آفاق عالمية جديدة، عبر رؤى استشرافية ثاقبة، ومبادرات واستراتيجيات واعدة، عززت مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة لإمارة دبي، ورسخت المكانة العالمية المرموقة لدبي، كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، وأفضل وأرقى وأحدث المدن في مختلف المجالات الحيوية)).

وأضاف: ((يُعدّ مركز دبي التجاري العالمي، مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو علامة فارقة، تعكس التزام دبي الراسخ، وسعيها الدائم نحو التميّز والابتكار في جميع المجالات)).

وأردف: ((يمتلك مركز دبي التجاري العالمي ويدير مركزين حيويين للمؤتمرات والمعارض، موزعين بشكل استراتيجي في إمارة دبي، وهما: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي)).

تصميم خال من الأعمدة

وقال عامر الفارسي، مساعد نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: ((عمل المركز على مدار السنوات الماضية على تطوير وتوسيع محفظته العقارية التي تدعم مختلف جوانب عملياته التشغيلية بشكل مستدام. وتعمل محفظة أعمال المركز بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية التي تساهم في دفع عجلة التوسّع والتنوع الاقتصادي لدبي)).

وأضاف: ((يعد مركز دبي للمعارض مشروعاً حيوياً ومستداماً، وتم تشييده وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة العالمية بتصميم عصري خال من الأعمدة، وهو مدعوم ببنية تحتية عالمية المستوى ويضم منظومة تكنولوجية متطورة تدعم كفاءة العمليات التشغيلية، فضلاً عن حفض استهلاك الطاقة)).

وتابع: ((سيمتد مركز دبي للمعارض عند اكتمال المشروع على مسافة 1.2 كم وسيضم 26 قاعة كل منها لديها مداخل وساحات خدمة مخصصة، وهو ما يمكننا من استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد أو استضافة فعالية واحدة ضخمة على كامل مساحة المعارض، والتي ستصل إلى 180 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 65 ألف زائر يومياً)).

أحدث الابتكارات

ويتميز مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بموقع الاستراتيجي الحالي، في قلب المنطقة المركزية للأعمال في دبي، ويضم المركز 120 ألف متر مربع من المساحات الداخلية، التي يمكن تصميمها حسب الطلب، و21 قاعة، وأكثر من 40 غرفة اجتماعات، مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية.

وتواصل محفظة المعارض والفعاليات المتنوعة في مركز دبي التجاري العالمي، ومختلف قطاعات أعماله، تحقيق المزيد من النجاحات بشكل متزايد. وتؤكد نتائجنا قوة ومتانة اقتصاد الإمارة المزدهر، وتعكس التركيز الاستراتيجي على القطاعات الحيوية الرئيسة، والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة، كمركز عالمي للمعرفة والابتكار والأعمال.

واستقبل مركز دبي التجاري العالمي، الذي يحتضن قائمة متنوعة من الفعاليات التجارية، 2.47 مليون مشارك في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% في عدد الزيارات، مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغت 301 فعالية، ليعكس بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% على أساس سنوي، ويقدم رؤية مشرقة لمستقبل دبي، كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في عدد الزوار، قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ضمت 107 معارض ومؤتمرات خاصة بالجمعيات العالمية، والعديد من القطاعات الحيوية. وقد استقطبت هذه الفعاليات مجتمعة، 1.56 مليون مشارك، محققةً زيادة كبيرة بنسبة 33%، مقارنة بالعام السابق. وشارك في تلك الفعاليات أكثر من 722 ألف مشارك دولي، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق، بنسبة 60% على أساس سنوي.

وشهدت هذه الفعاليات والمعارض الرائدة، مشاركة 53.789 شركة عارضة، أي زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي. وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة، وعددها 41 ألفاً و864 شركة، وهي نسبة غير مسبوقة، وتعزز قدرة مركز دبي التجاري العالمي على استقطاب مشاركين عالميين جدد، والحفاظ على استمرار المشاركين الحاليين. كما تسهم الزيادة الكبيرة في مشاركة زوار الأعمال من جميع أنحاء العالم، في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، بأن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية، بحلول عام 2033.

وتم تنويع محتوى أجندة الفعاليات المميزة لمركز دبي التجاري العالمي، عبر عدد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 35 فعالية ترفيهية ومباشرة، استقطبت جميعها أكثر من 850 ألف زائر.

عاصمة الفعاليات الكبرى

ويعد مركز دبي التجاري العالمي، رائد صناعة تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ولديه سجل حافل في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات على مستوى العالم. وتحظى الفعاليات المتنوعة التي ينظمها المركز، بإشادة وإعجاب واستحسان الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد الذين يشاركون في تلك الفعاليات، من مختلف بقاع الأرض.

وتقوم إدارة الفعاليات في المركز، بابتكار وتنظيم وإدارة أكثر من 25 فعالية على مدار العام، بما في ذلك معرض جيتكس جلوبال، ومعرض ((إكسباند نورث ستار)) للشركات الناشئة، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض دبي العالمي للقوارب، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض الإمارات للوظائف (رؤية)، وغيرها العديد من الفعاليات التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة.

وقد ساهمت هذه الفعاليات مجتمعة، في تعزيز مساهمة مركز دبي التجاري العالمي في الناتج المحلي لإمارة دبي. وبالإضافة إلى ذلك، أسس المركز شركة ((كون العالمية))، لتكون ذراعه التنظيمية للفعاليات العالمية، التي ينظمها المركز خارج دولة الإمارات.

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