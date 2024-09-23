بلدي المحرق يناقش اليوم طلبـات فتـح المحلات 24 سـاعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





افتتح‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬جلسته‭ ‬الثانية‭ ‬بمناقشة‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬78‮»‬‭ ‬للسنة‭ ‬الجارية‭ ‬حول‭ ‬تخويل‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬الإدارة‭ ‬التابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضـائي‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬والمهندس‭ ‬خالد‭ ‬القلاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عيد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الوقاية‭ ‬والحجر‭ ‬النباتي‭ ‬بوكالة‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قام‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عيد‭ ‬باستعراض‭ ‬مهام‭ ‬وواجبات‭ ‬موظفي‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والمخولين‭ ‬بصفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬الصادر‭ ‬بشـأنهم‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬78‮»‬‭ ‬للسنة‭ ‬الجارية،‭ ‬حيث‭ ‬تطرّق‭ ‬إلى‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للوكالة‭ ‬المساعدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ادارات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬الزراعية،‭ ‬وإدارة‭ ‬تنمية‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي،‭ ‬وإدارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مهام‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬وضبط‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬مخالفًا‭ ‬لأحكامها‭ ‬وتحرير‭ ‬المحاضر‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتقديم‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭.‬

وحول‭ ‬أهم‭ ‬المخالفات‭ ‬الواردة‭ ‬بالتشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المحددة‭ ‬لإطار‭ ‬عمل‭ ‬موظفي‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬فإنها‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬مخالفة‭ ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬قوانين‭ ‬كان‭ ‬اولها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬النخيل‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬قطع‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬النخيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬وتعمد‭ ‬إهمال‭ ‬النخيل،‭ ‬ومن‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية‭ ‬سيتم‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬يغلق‭ ‬أو‭ ‬يسد‭ ‬أي‭ ‬مصرف‭ ‬أو‭ ‬إيقاف‭ ‬جريان‭ ‬الماء‭ ‬فيه،‭ ‬ومخالفة‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يتبع‭ ‬التعليمات‭ ‬بشـأن‭ ‬تفريغ‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬والحقلية،‭ ‬وفي‭ ‬قانون‭ ‬الحجر‭ ‬الزراعي‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬منع‭ ‬زراعة‭ ‬أو‭ ‬امتلاك‭ ‬أو‭ ‬العرض‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬النباتات‭ ‬أو‭ ‬المنتجات‭ ‬النباتية‭ ‬أو‭ ‬الآفات‭ ‬النباتية‭ ‬أو‭ ‬التربة‭ ‬أو‭ ‬الكائنات‭ ‬النافعة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يتم‭ ‬استيراده‭ ‬أو‭ ‬تصديره‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية،‭ ‬وبشـأن‭ ‬قانون‭ ‬المبيدات‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬يعدل‭ ‬أو‭ ‬يزور‭ ‬أو‭ ‬يشوّه‭ ‬أو‭ ‬يطمس‭ ‬أي‭ ‬وثائق‭ ‬أو‭ ‬ملصقات‭ ‬صادرة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬ومخالفة‭ ‬من‭ ‬يستورد‭ ‬أو‭ ‬يتداول‭ ‬أو‭ ‬يصنع‭ ‬أي‭ ‬مبيد‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭.‬

وعن‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬رصدها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الأسمدة‭ ‬ومحسنات‭ ‬التربة‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أنه‭ ‬سيجري‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬يعدل‭ ‬أو‭ ‬يزوّر‭ ‬أو‭ ‬يشوّه‭ ‬أو‭ ‬يطمس‭ ‬أي‭ ‬ملصق‭ ‬أو‭ ‬وثائق‭ ‬صادرة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬يستورد‭ ‬أو‭ ‬يتداول‭ ‬أو‭ ‬يصنع‭ ‬أي‭ ‬سماد‭ ‬أو‭ ‬محسن‭ ‬تربة‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬مغشوش‭ ‬أو‭ ‬منتهي‭ ‬الصلاحية،‭ ‬وكان‭ ‬الشق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البذور‭ ‬والتقاوي‭ ‬والشتلات‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬إنشاء‭ ‬مشتل‭ ‬لأغراض‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬ومخالفة‭ ‬من‭ ‬يستورد‭ ‬أو‭ ‬ينتج‭ ‬أو‭ ‬يكثر‭ ‬أو‭ ‬يتداول‭ ‬بذور‭ ‬تقاوي‭ ‬وشتلات‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المخالفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأفراد‭ ‬شدد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استخراج‭ ‬ترخيص‭ ‬لنقل‭ ‬نخلة‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬المواطن‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استخراج‭ ‬الترخيص‭ ‬فسيتم‭ ‬مخالفته‭.‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬الممثل‭ ‬البلدي‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬بشـأن‭ ‬مبالغ‭ ‬المخالفات‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أنها‭ ‬تبلغ‭ ‬خمسين‭ ‬دينارًا،‭ ‬ونوّه‭ ‬المهندس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬النخيل‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬البلديات‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬يتبع‭ ‬الزراعة،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬أكد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬بشـأن‭ ‬المخالفات‭ ‬وتثقيف‭ ‬المواطنين‭ ‬بهذا‭ ‬الشـأن‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالمجلس‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للنقاش‭ ‬حول‭ ‬طلبات‭ ‬المحلات‭ ‬الراغبة‭ ‬بالفتح‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬مخالفة‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬ساعات‭ ‬فتحها‭ ‬الأوقات‭ ‬المحددة‭.‬

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