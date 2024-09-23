فعاليات تجارية: العلاقات الاقتصادية مع السعودية مبنية على التعاون والتكامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدوا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الـ94‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬المهندس‭ ‬عارف‭ ‬هجرس‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصادين‭ ‬الوطنيين‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬تعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬السعودية‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬مع‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬7‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشمري‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مثمناً‭ ‬قرار‭ ‬معاملة‭ ‬السلع‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالمثل‭ ‬مع‭ ‬السلع‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬دعم‭ ‬الصناعة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البحرين‭ ‬للمستثمر‭ ‬السعودي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬مركز‭ ‬المستثمر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وإجراءات‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬المستثمرين‭ ‬السعوديين‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره‭ ‬أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬جواهري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الراهنة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الإمكانات‭ ‬المشتركة‭ ‬والخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬لإنشاء‭ ‬كيانات‭ ‬جديدة،‭ ‬وستعمل‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وزيادة‭ ‬الفرص‭ ‬التنافسية‭ ‬للطرفين‭ ‬معاً‭.‬

وقالت‭ ‬سونيا‭ ‬محمد‭ ‬جناحي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬علاقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل،‭ ‬وهي‭ ‬علاقة‭ ‬متنامية‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودعم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المتبادلة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يزداد‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬وثمة‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬لتوسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويحقق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الخير‭ ‬والسلام‭ ‬لضمان‭ ‬نشر‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وبينت‭ ‬جناحي‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بفضل‭ ‬سهولة‭ ‬قوانين‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ديما‭ ‬الحداد‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬مستمراً‭ ‬وقوياً،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأكبر‭ ‬لشقيقتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذه‭ ‬العلاقة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬روابط‭ ‬تاريخية‭ ‬وجغرافية‭ ‬وثقافية‭ ‬قوية،‭ ‬وتتجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬تشمل‭ ‬التجارة،‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والطاقة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬يمثل‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬تصدير‭ ‬للبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشادت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬بما‭ ‬شهدته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وثمنت‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبي‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخيه‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬لدعم‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتطويره،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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