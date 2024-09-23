Tuesday, 24 September 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فعاليات تجارية: العلاقات الاقتصادية مع السعودية مبنية على التعاون والتكامل

9/23/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمن‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬وأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭.‬

وأكدوا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الـ94‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬المهندس‭ ‬عارف‭ ‬هجرس‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصادين‭ ‬الوطنيين‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬تعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬السعودية‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬مع‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬7‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشمري‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مثمناً‭ ‬قرار‭ ‬معاملة‭ ‬السلع‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالمثل‭ ‬مع‭ ‬السلع‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬دعم‭ ‬الصناعة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البحرين‭ ‬للمستثمر‭ ‬السعودي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬مركز‭ ‬المستثمر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وإجراءات‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬المستثمرين‭ ‬السعوديين‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره‭ ‬أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬جواهري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الراهنة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الإمكانات‭ ‬المشتركة‭ ‬والخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬لإنشاء‭ ‬كيانات‭ ‬جديدة،‭ ‬وستعمل‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وزيادة‭ ‬الفرص‭ ‬التنافسية‭ ‬للطرفين‭ ‬معاً‭.‬

وقالت‭ ‬سونيا‭ ‬محمد‭ ‬جناحي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬علاقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل،‭ ‬وهي‭ ‬علاقة‭ ‬متنامية‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودعم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المتبادلة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يزداد‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬وثمة‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬لتوسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويحقق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الخير‭ ‬والسلام‭ ‬لضمان‭ ‬نشر‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وبينت‭ ‬جناحي‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بفضل‭ ‬سهولة‭ ‬قوانين‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ديما‭ ‬الحداد‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬مستمراً‭ ‬وقوياً،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأكبر‭ ‬لشقيقتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذه‭ ‬العلاقة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬روابط‭ ‬تاريخية‭ ‬وجغرافية‭ ‬وثقافية‭ ‬قوية،‭ ‬وتتجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬تشمل‭ ‬التجارة،‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والطاقة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬يمثل‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬تصدير‭ ‬للبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشادت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬بما‭ ‬شهدته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وثمنت‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبي‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخيه‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬لدعم‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتطويره،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN23092024000055011008ID1108706637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث