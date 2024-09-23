الوداعي: إدراج عدد من مشاريع البنية التحتية لأولى الشمالية ضمن خطط العام المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الأولى الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي أن البنية التحتيــة وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاهتمام بتوفير بيئة صحية وآمنة صالحة لمعيشة السكان في الدائرة الأولى حظيت بجل اهتمام الحكومة بإشراف مباشر من وزارة الأشغال التي حرصت على بناء علاقة وثيقة وتنظيم الجولات الاستطلاعية للفرق الفنية في قرى الدائرة الأولى والتشخيص الفني للطرق وتحديد متطلبات تأهيلها وبناء الحلول الفنية البديلة لتصريف مياه الأمطار لتوفير بيئة آمنة للسكان في موسم الامطار والعمل على إدراجها ضمن خطط الوزارة وبحث دائم لمتطلبات البنية التحتية لقرى الدائرة الأولى والاهتمام بالعمل على دراسة المقترحات والمطالب التي يجري رفعها الى الوزارة والتعاون المثمر في تلبية احتياجات المجتمع في قرى شارع النخيل.
وأشار الى انه من ثمرة التعاون جار العمل على إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي في مجمع 522 في قرية باربار، حيث بدأت الأعمال التنفيذية للمشروع بتاريخ 1 أكتوبر 2023م وتم إنجاز 65% من المشروع والعمل على تنفيذ مشروع البنية التحتية في المنطقة الجديدة في قرية جد الحاج وبدأت الأعمال التنفيذية للمشروع بتاريخ 9 يونيو 2024م وتم إنجاز 40% من المشروع.
ونوه الى أن ثمرة التفاهم والتعاون الاستراتيجي المشترك تجسد في اعتماد مجموعة من المشاريع التنموية في الدائرة الأولى تمثلت في اعتماد مشروع البنية التحتية في مجمعي 450 في قرية المقشع - 458 في قرية كرانة الذي يخدم 115 عقارا ويتم البدء في تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2024م، وأشار الى أن مجمع 460 من المشاريع التنموية المهمة في الدائرة الأولى ويخدم 293 عقارا.
وقد تم البدء في إعداد تصاميم المشروع، وتم الانتهاء من دراسة وتشخيص نقطة توصيل المجمع بالشبكة الرئيسة للصرف الصحي ويعد ذلك إنجازا مهما في تيسير مهمة البدء في العمل التنفيذي للمشروع وجار إعداد التصاميم التفصيلية للشبكة والمشروع مدرج على خطة 2025م.
وقال الوداعي إن هناك عددا من المجمعات في الدائرة قيد التصاميم المبدئية مدرجة على قائمة 2025م تتمثل في مجمع 502 في قرية جنوسان، ويخدم المشروع 22 عقارا ومجمع 526 في قرية باربار ويخدم 56 عقارا، ولفت الى أن المجمعات 520 والمتبقي من مجمع 522 الى جانب المجمعات 524 - 528 في قرية باربار ويخدمون 300 عقار قيد إجراءات الترسية على الاستشاري للبدء في التصاميم، كما أن مجمع 530 في قرية باربار مدرج على أولوية قائمة المشاريع في النصف الثاني من عام 2025 ومجمع 444 - قرية حلة العبد الصالح ويخدم ما يقرب من 185 عقارا مدرجة على برنامج عام 2025 - 2026.
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