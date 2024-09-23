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الوداعي: إدراج عدد من مشاريع البنية التحتية لأولى الشمالية ضمن خطط العام المقبل

9/23/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتيــة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬صالحة‭ ‬لمعيشة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬حظيت‭ ‬بجل‭ ‬اهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الجولات‭ ‬الاستطلاعية‭ ‬للفرق‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬والتشخيص‭ ‬الفني‭ ‬للطرق‭ ‬وتحديد‭ ‬متطلبات‭ ‬تأهيلها‭ ‬وبناء‭ ‬الحلول‭ ‬الفنية‭ ‬البديلة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الامطار‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬الوزارة‭ ‬وبحث‭ ‬دائم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقرى‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬المقترحات‭ ‬والمطالب‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬رفعها‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬شارع‭ ‬النخيل‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬ثمرة‭ ‬التعاون‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬522‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬الأعمال‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمشروع‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬65‭% ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جد‭ ‬الحاج‭ ‬وبدأت‭ ‬الأعمال‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمشروع‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬2024م‭ ‬وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬المشروع‭.‬

ونوه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ثمرة‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المشترك‭ ‬تجسد‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مجمعي‭ ‬450‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬المقشع‭ - ‬458‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬115‭ ‬عقارا‭ ‬ويتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬460‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬ويخدم‭ ‬293‭ ‬عقارا‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تصاميم‭ ‬المشروع،‭ ‬وتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬وتشخيص‭ ‬نقطة‭ ‬توصيل‭ ‬المجمع‭ ‬بالشبكة‭ ‬الرئيسة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ويعد‭ ‬ذلك‭ ‬إنجازا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬مهمة‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمشروع‭ ‬وجار‭ ‬إعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬التفصيلية‭ ‬للشبكة‭ ‬والمشروع‭ ‬مدرج‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬2025م‭.‬

وقال‭ ‬الوداعي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬قيد‭ ‬التصاميم‭ ‬المبدئية‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬2025م‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬502‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جنوسان،‭ ‬ويخدم‭ ‬المشروع‭ ‬22‭ ‬عقارا‭ ‬ومجمع‭ ‬526‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬ويخدم‭ ‬56‭ ‬عقارا،‭ ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المجمعات‭ ‬520‭ ‬والمتبقي‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬522‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المجمعات‭ ‬524‭ - ‬528‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬ويخدمون‭ ‬300‭ ‬عقار‭ ‬قيد‭ ‬إجراءات‭ ‬الترسية‭ ‬على‭ ‬الاستشاري‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬التصاميم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬530‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬مدرج‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬قائمة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬ومجمع‭ ‬444‭ - ‬قرية‭ ‬حلة‭ ‬العبد‭ ‬الصالح‭ ‬ويخدم‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬185‭ ‬عقارا‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬عام‭ ‬2025‭ - ‬2026‭.‬

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