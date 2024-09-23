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الملك يستقبل أبناء وأحفاد الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة

9/23/2024 7:26:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية،‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أبناء‭ ‬وأحفاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬بوفاة‭ ‬فقيدهم‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬أبناء‭ ‬الفقيد‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬جلالته‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬فقيدهم،‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويمتعه‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والعمر‭ ‬المديد‭ ‬ويديمه‭ ‬عزًّا‭ ‬وذخرًا‭ ‬وسندًا‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

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