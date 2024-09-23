الملك يستقبل أبناء وأحفاد الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة

الملك يستقبل أبناء وأحفاد الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة
التاريخ
9/23/2024 7:26:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس في قصر الصافرية، الشيخ إبراهيم بن خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة، والشيخ عبد الله بن خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة، أبناء وأحفاد الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم بن خالد آل خليفة رحمه الله. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم رحمه الله، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وقد أعرب أبناء الفقيد عن جزيل شكرهم وامتنانهم وتقديرهم للمقام السامي لصاحب الجلالة على تعازي ومواساة جلالته لهم في فقيدهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ويديمه عزًّا وذخرًا وسندًا للمملكة وشعبها الكريم.
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