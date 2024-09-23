مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (80) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:
1- الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.
2- الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة.
3- الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة.
4- السيدة مها عبدالحميد مفيز.
5- السيدة ندى سمير السعيد.
6- السيد عدنان عبد الوهاب إسحاق.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية:
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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