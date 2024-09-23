مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬المادة‭ ‬الأولى‭:‬

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‬يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

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‬1‭- ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

2-‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

3-‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

4-‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭.‬

5‭- ‬السيدة‭ ‬ندى‭ ‬سمير‭ ‬السعيد‭.‬

6-‭ ‬السيد‭ ‬عدنان‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬إسحاق‭.‬

وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

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