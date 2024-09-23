الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس غينيا بيساو بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر سيسكو إمبالو رئيـس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.
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