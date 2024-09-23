الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس غينيا بيساو بذكرى الاستقلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬سيسكو‭ ‬إمبالو‭ ‬رئيـس‭ ‬جمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬روي‭ ‬دوارتي‭ ‬دي‭ ‬باروس‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭.‬

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