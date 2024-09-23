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عاهل البلاد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الجزائري

9/23/2024 7:26:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭.‬‮

وأعرب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬النبيلة‭ ‬وأمنياته‭ ‬الصادقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬فخامته‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لجلالته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭ ‬والرخاء‭.‬

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