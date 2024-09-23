عاهل البلاد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الجزائري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأعرب فخامة الرئيس الجزائري في البرقية عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته النبيلة وأمنياته الصادقة، مؤكدًا فخامته على مواصلة تطوير وتنمية العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، والارتقاء بها الى آفاق أرحب، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي والرخاء.
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