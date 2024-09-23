الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من القائد العام بفوز فريق مكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركزين الأول والثالث في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين، أن تحقيق هذا الإنجاز المميز جاء بفضل توجيهات وإرشادات جلالته السديدة، من أجل تحقيق ذلك النجاح الذي يضاف إلى سجل إنجازات المملكة في مجال سباق السيارات، وما تتمتع به من كوادر تحقق تطلعات ورؤى جلالته، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته، ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يديم على مملكة البحرين الأفراح والمنجزات.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركزين الأول والثالث في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد للسيارات.
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