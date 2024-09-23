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رئيس الشورى يهنّئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بفوز فريق مكلارين

9/23/2024 7:26:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أجمل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬استمرار‭ ‬حصد‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات،‭ ‬يأتي‭ ‬نتاجًا‭ ‬وثمرة‭ ‬للدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬برياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬وترسيخ‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضات‭ ‬العالمية‭.‬

وتقدَّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يحققه‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬عالية،‭ ‬وأداء‭ ‬مشرّف،‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬حصده‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات،‭ ‬وبما‭ ‬يرسخ‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية،‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬باهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬سموّ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تقدُّم‭ ‬وتطور‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬سموّه‭ ‬المتواصل‭ ‬للإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬تسجل‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬البحرينية‭ ‬حضورًا‭ ‬متميزًا،‭ ‬وتقدمًا‭ ‬مشهودًا‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية‭.‬

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