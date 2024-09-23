رئيس الشورى يهنّئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بفوز فريق مكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أجمل التهاني والتبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركزين الأول والثالث في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الرياضي العالمي الجديد، الذي يرسّخ مكانة مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات العالمية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ استمرار حصد فريق مكلارين المراكز المتقدمة في سباقات السيارات، يأتي نتاجًا وثمرة للدعم الملكي السامي من لدن جلالة الملك المعظَّم، وحرص جلالته على النهوض برياضة السيارات، وترسيخ اسم مملكة البحرين على خارطة الرياضات العالمية.
وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركزين الأول والثالث في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، معربًا عن الفخر والاعتزاز بما يحققه فريق مكلارين من مستويات عالية، وأداء مشرّف، يُسهم في حصده المراكز الأولى في سباقات السيارات، وبما يرسخ اسم مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات العالمية، بفضل الدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى باهتمام وحرص سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استمرار تقدُّم وتطور رياضة السيارات في مملكة البحرين، ودعم سموّه المتواصل للإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المحافل الرياضية الدولية، حيث تسجل رياضة السيارات البحرينية حضورًا متميزًا، وتقدمًا مشهودًا في السباقات والبطولات الدولية.
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