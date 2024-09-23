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الشيخ أحمد بن عـلي يهنئ الملك وولي العهد على الإنجازات الدولية للبـحـرين في مـختلـف القطاعات

9/23/2024 7:25:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬أكدتها‭ ‬التقارير‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024م،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬36‭ ‬مرتبة،‭ ‬لتتبوأ‭ ‬البحرين‭ ‬مكانها‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

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