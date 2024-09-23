الشيخ أحمد بن عـلي يهنئ الملك وولي العهد على الإنجازات الدولية للبـحـرين في مـختلـف القطاعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين خالص التهاني والتبريكات، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق العديد من الإنجازات النوعية المتميزة في مختلف قطاعات العمل الوطني، والتي أكدتها التقارير العالمية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأشاد رئيس مجلس إدارة زين البحرين، بما حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة، للحكومة الإلكترونية لعام 2024م، حيث استطاعت البحرين أن تتقدم 36 مرتبة، لتتبوأ البحرين مكانها ضمن الفئة الأعلى في مقدمة دول العالم.
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