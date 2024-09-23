وزيرة التنمية المـستـدامة تشارك في الحوار التفاعلي لمؤتمر القـمـة المعني بالمستقبل

وأكدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.