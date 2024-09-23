وزيرة التنمية المـستـدامة تشارك في الحوار التفاعلي لمؤتمر القـمـة المعني بالمستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الحوار التفاعلي الذي أقيم على هامش أعمال مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت نور بنت علي الخليف أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الابتكار في المجال الرقمي ركيزة أساسية في جهود مملكة البحرين لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
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