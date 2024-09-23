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وزيرة التنمية المـستـدامة تشارك في الحوار التفاعلي لمؤتمر القـمـة المعني بالمستقبل

9/23/2024 7:25:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف،‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التفاعلي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بالمستقبل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للدورة‭ ‬الـتاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

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