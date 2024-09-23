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مسؤولون كبار بالأمم المتحدة يطالبون بإنهاء الأعمال الوحشية في غزة

9/23/2024 7:25:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬رويترز‭): ‬طالب‭ ‬مسؤولون‭ ‬كبار‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬بوضع‭ ‬نهاية‭ ‬للمعاناة‭ ‬والكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المروعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬مديري‭ ‬وكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬وبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬أخرى‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الوحشية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‮»‬‭. ‬وصدر‭ ‬البيان‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأضافوا‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن‭ ‬وغير‭ ‬المقيد‭ ‬إلى‭ ‬المحتاجين؛‭ ‬فنحن‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بمهامنا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الهائلة‭ ‬والعنف‭ ‬المتواصل‮»‬‭. ‬

وتشكو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وتوزيعها‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬تام‭ ‬للقانون‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭. ‬وقتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثيهم‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬خطر‭ ‬المجاعة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائما‭ ‬مع‭ ‬احتياج‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2.1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والمساعدات‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وجرى‭ ‬تدمير‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

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