مجمع الشفاء الطبي.. من أكبر مستشفيات غزة إلى صرح مدمّر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كان‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لكن‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭ ‬وأكثرها‭ ‬تطورا،‭ ‬تحوّل‭ ‬الى‭ ‬رمز‭ ‬صارخ‭ ‬للدمار‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

قبل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬كان‭ ‬آلاف‭ ‬المرضى‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مجمّع‭ ‬الشفاء‭. ‬وقد‭ ‬أوقف‭ ‬كل‭ ‬نشاطاته‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للحصار‭ ‬والقصف‭ ‬والهجوم‭. ‬وزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬تستخدمه‭ ‬لعملياتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الحركة‭. ‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أعيد‭ ‬فتح‭ ‬قسم‭ ‬طوارئ‭ ‬فيه‭ ‬وسط‭ ‬الركام‭. ‬

اعتقلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مدير‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭. ‬وأكّد‭ ‬بعد‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬أنه‭ ‬تعرّض‭ ‬‮«‬للتعذيب‮»‬‭. ‬

خلال‭ ‬عمليتين‭ ‬عسكريتين‭ ‬إسرائيليتين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬دُمّر‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬بالكامل‭.

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ويقول‭ ‬مدير‭ ‬التمريض‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬جاد‭ ‬الله‭ ‬الشافعي‭ ‬الذي‭ ‬عايش‭ ‬حصار‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي،‭ ‬‮«‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬استجابة‭ ‬لاستغاثة‭ ‬مرضى‭ ‬الكلى‮»‬‭.

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عندما‭ ‬اقتحمت‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المجمع‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬2300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وبينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬الاحتماء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظنوا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬أمنا‭.

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وقال‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والانفجارات‭ ‬أرعبت‭ ‬المرضى‭ ‬والموظفين‭. ‬

في‭ ‬19‭ ‬مارس،‭ ‬شنّت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ثانية‭ ‬ضد‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬واستمر‭ ‬الجنود‭ ‬بتمشيط‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬11‭ ‬يوما‭.

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عند‭ ‬انسحابه،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬200‭ ‬‮«‬مسلح‮»‬‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭. ‬

ويقول‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬طواقمه‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬جثة‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬نفّذ‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬لأن‭ ‬حماس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يستخدمونه‭ ‬كمركز‭ ‬قيادة‭. ‬

وعقد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬صحفية‭ ‬وبثّ‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬أنفاق‭ ‬تحت‭ ‬الموقع‭.

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لكن‭ ‬بعض‭ ‬المتخصصين‭ ‬شكّكوا‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭. ‬

وتنفي‭ ‬حماس‭ ‬استخدام‭ ‬المستشفيات‭ ‬كمراكز‭ ‬قيادة‭. ‬

وتأسّس‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1946‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭.

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تطوّر‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬منشأة‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الانتداب‭ ‬البريطاني‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬يارا‭ ‬عاصي،‭ ‬وهي‭ ‬أكاديمية‭ ‬فلسطينية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سنترال‭ ‬فلوريدا‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحرب‭. ‬

وبحسب‭ ‬عاصي،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجرد‭ ‬مستشفى،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يمثّل‭ ‬سعي‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬للحياة‭ ‬وللعيش‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬