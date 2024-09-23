أنقرة ستقدم أدلة على مقتل أمريكية من أصل تركي لمحكمتين دوليتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أنقرة‭ - (‬رويترز‭):

‬قال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬التركي‭ ‬يلماز‭ ‬تونج‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬أنقرة‭ ‬ستقدم‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قتلت‭ ‬امرأة‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تركي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬وقُتلت‭ ‬الناشطة‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬أزجي‭ ‬أيجي‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬الاستيطاني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬

واعترفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬قواتها‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عائشة‭ ‬خلال‭ ‬مظاهرة‭ ‬شهدت‭ ‬أعمال‭ ‬عنف،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬مقصود‭. ‬وأثار‭ ‬تصاعد‭ ‬هجمات‭ ‬يشنها‭ ‬مستوطنون‭ ‬على‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬غضب‭ ‬حلفاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الغرب‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬إنها‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬وستطلب‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬اعتقال‭ ‬دولية‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستتوجه‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬لنظر‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬

وزاد‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحليفتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تشعر‭ ‬بالغضب‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتطالب‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭. ‬وقالت‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬وإن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وذكرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية،‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بشأن‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬لا‭ ‬تبرئ‭ ‬قواتها‭ ‬الأمنية،‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستدرس‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نتائج‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬تجريه‭ ‬إسرائيل‭ ‬مرضية‭. ‬

وقال‭ ‬تونج‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬سنضع‭ ‬التقارير‭ ‬بشأن‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسنرفع‭ ‬التقارير‭ ‬والأدلة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأختنا‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنقدم‭ ‬أيضا‭ ‬أدلة‭ ‬بخصوص‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬للتحقيق‭ ‬الجاري‭ ‬بشأن‭ ‬المعتدين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬لذلك‭. ‬