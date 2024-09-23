Tuesday, 24 September 2024 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أليخاندرو)) بديلا ((لكاكاروتو)) في دار كليب

9/23/2024 7:25:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لجأ‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬للمدرسة‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬أليخاندرو‭ ‬شنايدر‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024-2025‭.‬

وتأتي‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لتعويض‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬الذي‭ ‬حلق‭ ‬مع‭ ‬طائرة‭ ‬العنيد‭ ‬لفترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬ناجحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬للكويت‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬كاظمة‭.‬

MENAFN23092024000055011008ID1108706623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث