((أليخاندرو)) بديلا ((لكاكاروتو)) في دار كليب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لجأ نادي دار كليب للمدرسة الأرجنتينية ممثلة في أليخاندرو شنايدر لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي خلال منافسات الموسم الجديد 2024-2025.
وتأتي ردة فعل دار كليب لتعويض الفراغ الذي تركه البرازيلي كاكاروتو الذي حلق مع طائرة العنيد لفترة ثلاثة مواسم ناجحة قبل أن يتحول للكويت للإشراف على طائرة كاظمة.
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