علي سلطان ((موهبة ناشئة)) في عالم الكرة الطائرةأحببت اللعبة منذ الطفولة وأصحبت جزءاً من حياتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد توفيق
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اللاعب علي عبدالله سلطان من اللاعبين المميزين لما يتمتع به من مستوى فني وأخلاقي جعل كل من شاهده يتنبأ له بالبروز مستقبلاً، حيث إنه يعمل بكل جدية وهو من المواهب الصاعدة في البحرين وتحديداً في نادي »دار كليب«، وذلك لامتلاكه إمكانيات فريدة، جعلته واحدا من أهم اللاعبين الناشئين الذين يتوقع سطوعهم في سماء كرة الطائرة البحرينية.
ويعدّ اللاعب الموهوب والمتألق علي سلطان من النجوم القادمة بقوة، ومقبلا على مستقبل واعد وطموح كبير لمواصلة المشوار في عالم كرة الطائرة، كما ظهر بمستوى متميز في دوري الناشئين في العام الماضي بتحقيق بطولتي الدوري والكأس مع ناديه، فضلاً عن مشاركته مع المنتخبات الوطنية لفئتي الناشئين والشباب في البطولات الخارجية.
أخبار الخليج الرياضي سلطت الضوء على هذه الموهبة الفذة في حوار موسع، نترككم معه في السطور القادمة:
1- متى بدأت ممارسة الكرة الطائرة؟ وكيف وجدت نفسك في هذه الرياضة؟
بدأت في ممارسة كرة الطائرة عندما كنت الصف الأول الابتدائي، فكنت أتابع إخوتي يلعبون وكنت أتمنى أن أصبح مثلهم، وبالتالي انضممت إلى نادي دار كليب لفئة المهرجان.
2- لماذا اتجهت إلى الكرة الطائرة عن غيرها من الرياضات؟
لأنها معشوقتي الوحيدة وهوايتي المفضلة.
3- كيف جاء انضمامك إلى صفوف منتخب الناشئين؟
جاء انضمامي إلى المنتخبات الوطنية لأول مرة مع فئة الشباب، والتي كانت الفئة الأكبر مني سناً، وكنت أجتهد على نفسي في التدريبات اليومية فضلاً عن ممارستها بشكل مستمر، وعندما جاء تشكيل منتخب الناشئين اختارني المدرب في المجموعة ووضعني قائدًا لها، وذلك بسبب خبرتي الفنية أثناء مشاركتي مع المنتخب الشباب.
4- هل أنت راضٍ عن أدائك في الملعب؟
يمكن القول إني راضٍ عن نفسي ودائماً ما أقدم أفضل ما لديّ لمساعدة فريقي وزملائي، ولكن يبقى الشيء الأهم هو مواصلة العمل بكل جدية وانضباط حتى أتمكن من التطور أكثر لتحسين مستواي إلى الأفضل دائما.
5- من هو لاعبك البحريني المفضل؟ ومن تفضل على الصعيد العالمي؟
لاعبي المفضل البحريني محمد يعقوب، وعلى الصعيد العالمي اللاعب »دارلان البرازيلي«
6- ما هو طموحك كلاعب؟
طموحاتي كبيرة منها التدرج في المنتخبات حتى الوصول إلى المنتخب الأول، ومنها الاحتراف الخارجي لأرفع اسم مملكة البحرين عالياً، وأمثلها خير تمثيل.
7- من هو أفضل مدرب مر عليك وله بصمات في مسيرتك الرياضية؟
يوجد العديد من المدربين الذين لهم فضل كبير في مسيرتي منهم: المدرب فؤاد عبدالواحد، ومصطفى خميس، وحسن خليل، ويوسف عبدالواحد، ونصائحهم تزيدني ثقة وعزيمة حتى أطور من مستواي. وأغتنم الفرصة لتقديم الشكر لهم على كل ما قدموه لي.
8- هل كانت الأسرة تدعمك في حياتك الرياضية؟
بالتأكيد فهم المسؤولون عني ويقومون بتوجيهي وتقديم النصائح لي داخل وخارج الملعب، كما أنهم دائمو الحضور في التدريبات والمباريات التي ألعبها.
9- هل بيئة نادي دار كليب مساعدة أم لا؟
بالطبع وبشكل كبير، فالنادي أخرج العديد من اللاعبين المميزين من الأجيال السابقة ورفدهم للمنتخبات الوطنية لتمثيل البحرين في البطولات الخارجية.
10 -ما هي أهدافك المقبلة؟
أسعى هذا الموسم للتألق وأن أحقق نتائج جيدة على صعيد النادي والمنتخب.
11- هل تؤيد الاحتراف الخارجي؟
بالطبع، فهو ينمي قدرات اللاعبين ويصقل مواهبهم من خلال الاحتكاك مع فرق ولاعبين ذات مستوى عال.
12- ماهي أبرز إنجازاتك على المستويين الشخصي والجماعي؟
من خلال مشاركتي مع النادي حققت بطولات عديدة في مختلف الفئات ومنها:
- دوري فئة الأشبال عام 2022
-دوري فئة الناشئين عام 2023
-دوري فئة الناشئين عام 2024
-بطولة الكأس لفئة الناشئين 2024
على الصعيد الشخصي:
-أفضل لاعب شامل في جيل الذهب عام 2022
-أفضل لاعب مركز (4) في بطولة العرب والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عام 2023
على الصعيد المنتخبات الوطنية:
-بطولة الأشبال الخليجية عام 2021
-بطولة الشباب للألعاب العربية عام 2023
-المركز الثاني في البطولة العربية في الأردن عام 2023
-المركز الثالث في بطولة غرب آسيا 2024
على الصعيد المدرسي:
-بطولة كرة الطائرة للمدارس الثانوية عام 2024
بطولة كرة الطائرة الشاطئية للمدارس الثانوية عام 2024
13- كيف ترى الكرة الطائرة البحرينية لفئة الناشئين وماذا تحتاج؟
منتخب الناشئين يمتلك مواهب عالية وقدرات ممتازة، يجب الحفاظ عليها وصقلها، إضافة إلى توفير جميع الاحتياجات.
14- ماذا أعطتك الكرة الطائرة؟ وماذا أخذت منك؟
أعطتني محبة الناس واحترامهم وأضافت لي الكثير من الخبرة، وأخذت مني الوقت والصحة بسبب بعض الإصابات التي أتعرض لها.
15- حقق منتخبنا المركز السابع في البطولة الآسيوية.. برأيك ماذا يحتاج المنتخب؟
حققنا المركز السابع في البطولة الآسيوية، وهذا يعدّ أول منتخب لفئة الشباب يحقق هذا المركز، ونحتاج إلى اهتمام أكثر، ومعسكرات خارجية للتطور وخصوصاً في القوة البدنية.
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