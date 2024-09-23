علي سلطان ((موهبة ناشئة)) في عالم الكرة الطائرةأحببت اللعبة منذ الطفولة وأصحبت جزءاً من حياتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬وأخلاقي‭ ‬جعل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شاهده‭ ‬يتنبأ‭ ‬له‭ ‬بالبروز‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬‮»‬دار‭ ‬كليب‮«‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لامتلاكه‭ ‬إمكانيات‭ ‬فريدة،‭ ‬جعلته‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬الذين‭ ‬يتوقع‭ ‬سطوعهم‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭.‬

ويعدّ‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬والمتألق‭ ‬علي‭ ‬سلطان‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬القادمة‭ ‬بقوة،‭ ‬ومقبلا‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬وطموح‭ ‬كبير‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بتحقيق‭ ‬بطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬مع‭ ‬ناديه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لفئتي‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬

أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الموهبة‭ ‬الفذة‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬موسع،‭ ‬نترككم‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬القادمة‭:‬





1-‭ ‬متى‭ ‬بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬وكيف‭ ‬وجدت‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة؟

بدأت‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي،‭ ‬فكنت‭ ‬أتابع‭ ‬إخوتي‭ ‬يلعبون‭ ‬وكنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬مثلهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬انضممت‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لفئة‭ ‬المهرجان‭.‬

2-‭ ‬لماذا‭ ‬اتجهت‭ ‬إلى‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الرياضات؟

لأنها‭ ‬معشوقتي‭ ‬الوحيدة‭ ‬وهوايتي‭ ‬المفضلة‭.‬

3-‭ ‬كيف‭ ‬جاء‭ ‬انضمامك‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين؟

جاء‭ ‬انضمامي‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الفئة‭ ‬الأكبر‭ ‬مني‭ ‬سناً،‭ ‬وكنت‭ ‬أجتهد‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ممارستها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وعندما‭ ‬جاء‭ ‬تشكيل‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬اختارني‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ووضعني‭ ‬قائدًا‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬خبرتي‭ ‬الفنية‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتي‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الشباب‭.‬

4-‭ ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬أدائك‭ ‬في‭ ‬الملعب؟

يمكن‭ ‬القول‭ ‬إني‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬ودائماً‭ ‬ما‭ ‬أقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‭ ‬لمساعدة‭ ‬فريقي‭ ‬وزملائي،‭ ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬الشيء‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬وانضباط‭ ‬حتى‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬أكثر‭ ‬لتحسين‭ ‬مستواي‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭ ‬دائما‭.‬

5-‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬لاعبك‭ ‬البحريني‭ ‬المفضل؟‭ ‬ومن‭ ‬تفضل‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي؟

لاعبي‭ ‬المفضل‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬اللاعب‭ ‬‮»‬دارلان‭ ‬البرازيلي‮«‬

6-‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طموحك‭ ‬كلاعب؟

طموحاتي‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول،‭ ‬ومنها‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي‭ ‬لأرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً،‭ ‬وأمثلها‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭.‬

7-‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬مر‭ ‬عليك‭ ‬وله‭ ‬بصمات‭ ‬في‭ ‬مسيرتك‭ ‬الرياضية؟

يوجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬فضل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬منهم‭: ‬المدرب‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد،‭ ‬ومصطفى‭ ‬خميس،‭ ‬وحسن‭ ‬خليل،‭ ‬ويوسف‭ ‬عبدالواحد،‭ ‬ونصائحهم‭ ‬تزيدني‭ ‬ثقة‭ ‬وعزيمة‭ ‬حتى‭ ‬أطور‭ ‬من‭ ‬مستواي‭. ‬وأغتنم‭ ‬الفرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬لي‭.‬

8-‭ ‬هل‭ ‬كانت‭ ‬الأسرة‭ ‬تدعمك‭ ‬في‭ ‬حياتك‭ ‬الرياضية؟

بالتأكيد‭ ‬فهم‭ ‬المسؤولون‭ ‬عني‭ ‬ويقومون‭ ‬بتوجيهي‭ ‬وتقديم‭ ‬النصائح‭ ‬لي‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬دائمو‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬والمباريات‭ ‬التي‭ ‬ألعبها‭.‬

9-‭ ‬هل‭ ‬بيئة‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مساعدة‭ ‬أم‭ ‬لا؟

بالطبع‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير،‭ ‬فالنادي‭ ‬أخرج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬السابقة‭ ‬ورفدهم‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬

10‭ -‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهدافك‭ ‬المقبلة؟

أسعى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للتألق‭ ‬وأن‭ ‬أحقق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النادي‭ ‬والمنتخب‭.‬

11-‭ ‬هل‭ ‬تؤيد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي؟

بالطبع،‭ ‬فهو‭ ‬ينمي‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬ولاعبين‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭.‬

12-‭ ‬ماهي‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الشخصي‭ ‬والجماعي؟

من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتي‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬حققت‭ ‬بطولات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬ومنها‭:‬

‭- ‬دوري‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬عام‭ ‬2022

‭-‬دوري‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬عام‭ ‬2023

‭-‬دوري‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬عام‭ ‬2024

‭-‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬2024

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭:‬

‭-‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬عام‭ ‬2022

‭-‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ (‬4‭) ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العرب‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عام‭ ‬2023

على‭ ‬الصعيد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭:‬

‭-‬بطولة‭ ‬الأشبال‭ ‬الخليجية‭ ‬عام‭ ‬2021

‭-‬بطولة‭ ‬الشباب‭ ‬للألعاب‭ ‬العربية‭ ‬عام‭ ‬2023

‭-‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬عام‭ ‬2023

‭-‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬2024

على‭ ‬الصعيد‭ ‬المدرسي‭:‬

‭-‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬عام‭ ‬2024

بطولة‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬عام‭ ‬2024

13-‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وماذا‭ ‬تحتاج؟

منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬يمتلك‭ ‬مواهب‭ ‬عالية‭ ‬وقدرات‭ ‬ممتازة،‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وصقلها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الاحتياجات‭.‬

14-‭ ‬ماذا‭ ‬أعطتك‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬وماذا‭ ‬أخذت‭ ‬منك؟

أعطتني‭ ‬محبة‭ ‬الناس‭ ‬واحترامهم‭ ‬وأضافت‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرة،‭ ‬وأخذت‭ ‬مني‭ ‬الوقت‭ ‬والصحة‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬أتعرض‭ ‬لها‭.‬

15-‭ ‬حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.. ‬برأيك‭ ‬ماذا‭ ‬يحتاج‭ ‬المنتخب؟

حققنا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهذا‭ ‬يعدّ‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬أكثر،‭ ‬ومعسكرات‭ ‬خارجية‭ ‬للتطور‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭.‬