((البطل)) يضرب بقوة في افتتاح دوري ناصر بن حمد الممتازالمحرق يبدأ بثبات.. والرفاع يؤكد استعداده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00









ضرب‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بقوة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬2024-2025،‭ ‬ليؤكد‭ ‬جاهزيته‭ ‬التامة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬نتائج‭ ‬متباينة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الشباب‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ (‬1-0‭). ‬

‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬يستعرض‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭.‬

أهداف‭ ‬الجولة

أسفرت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬عن‭ ‬إحراز‭ ‬18‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مواجهات،‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬مباراة،‭ ‬وأكبر‭ ‬نتيجة‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬أمطر‭ ‬شباك‭ ‬المنامة‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف،‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وكان‭ ‬هدف‭ ‬البرازيلي‭ ‬جونيور‭ ‬داكوستا‭ ‬لاعب‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬أهداف‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬سدد‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاحظ‭ ‬تقدم‭ ‬حارس‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري‭.‬

4‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء

‭ ‬وشهدت‭ ‬المباريات‭ ‬أحداثا‭ ‬مثيرة‭ ‬ودراماتيكية‭ ‬بإشهار‭ ‬4‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء،‭ ‬حيث‭ ‬تحصل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬النجمة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬على‭ ‬أسرع‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬المباراة،‭ ‬أيضا‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المباراة‭ ‬طرد‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية،‭ ‬وجاءت‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬علي‭ ‬ناصر‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الـ VAR ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لطرد‭ ‬لاعب‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬السالم‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراوين‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الخالدية‭.‬

انتصار‭ ‬الوافدين‭ ‬الجديدين

حقق‭ ‬فريقا‭ ‬المالكية‭ ‬والبحرين‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬لهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المالكية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وأما‭ ‬البحرين‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الظفر‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭.‬

خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬للأهلي

خالفت‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والبحرين‭ ‬التوقعات‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الأهلي‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وجاء‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأهلي‭ ‬لتعديل‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تماسك‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬ذلك،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتب‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬انخيل‭ ‬لوبيز‭ ‬أوراقه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة‭ ‬والمنافسة‭ ‬بقوة‭.‬

دخول‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬

لأول‭ ‬مرة‭ ‬شهدت‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬دخول‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬الـ‮«‬ VAR ‮»‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬7‭ ‬مناسبات‭ ‬تدخلت‭ ‬فيها‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو،‭ ‬أبرزها‭ ‬طرد‭ ‬علي‭ ‬ناصر‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬والشباب‭ ‬استعان‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬بتقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬لم‭ ‬تحتسبا‭.‬

كما‭ ‬تدخلت‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬عالي‭ ‬وسترة‭ ‬واحتسب‭ ‬للأخير‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬جاء‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬التقدم،‭ ‬واستطاع‭ ‬عالي‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عبدالواسع‭ ‬المطري‭ ‬لاعب‭ ‬سترة‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬سترة‭.‬

حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد

توافدت‭ ‬الجماهير‭ ‬المتعطشة‭ ‬لبداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬لمؤازرة‭ ‬فرقها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حرارة‭ ‬الطقس‭ ‬النسبية،‭ ‬وكانت‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬حماسية،‭ ‬مما‭ ‬أضفى‭ ‬جواً‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الافتتاح،‭ ‬وكان‭ ‬الحضور‭ ‬الأكثر‭ ‬لجمهور‭ ‬المحرق‭ ‬وسترة‭ ‬وعالي‭ ‬والمالكية‭.‬

الترتيب‭ ‬العام

يتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاء‭ ‬المحرق‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬والرفاع‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬والمالكية‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وسترة‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬والبحرين‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬سابعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬وعالي‭ ‬ثامنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والأهلي‭ ‬تاسعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والنجمة‭ ‬عاشرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬والمنامة‭ ‬بالمركز‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬