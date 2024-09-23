((البطل)) يضرب بقوة في افتتاح دوري ناصر بن حمد الممتازالمحرق يبدأ بثبات.. والرفاع يؤكد استعداده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ضرب فريق الخالدية بطل الموسم الماضي بقوة بعد فوزه العريض على المنامة بخماسية نظيفة، في افتتاح منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز 2024-2025، ليؤكد جاهزيته التامة للحفاظ على اللقب، في حين شهدت الجولة نتائج متباينة، حيث فاز سترة على عالي (2-1)، وفاز المالكية على الرفاع الشرقي (2-1)، وفاز الرفاع على النجمة (3-0)، وفاز المحرق على نظيره الشباب (3-0)، وفاز البحرين على الأهلي (1-0).
الملحق الرياضي في أخبار الخليج يستعرض أبرز ملامح الجولة الأولى في دوري ناصر الممتاز.
أهداف الجولة
أسفرت الجولة الأولى بدوري ناصر الممتاز عن إحراز 18 هدفاً في 6 مواجهات، بمعدل 3 أهداف لكل مباراة، وأكبر نتيجة جاءت خلال لقاء الخالدية الذي أمطر شباك المنامة بخمسة أهداف، وكان نصيب المحرق والرفاع 3 أهداف لكل منهما، وكان هدف البرازيلي جونيور داكوستا لاعب المحرق من أجمل أهداف الجولة الأولى، حيث سدد الكرة من منتصف الملعب بعد أن لاحظ تقدم حارس نادي الشباب حمد الدوسري.
4 بطاقات حمراء
وشهدت المباريات أحداثا مثيرة ودراماتيكية بإشهار 4 بطاقات حمراء، حيث تحصل حارس مرمى النجمة أحمد عبدالرسول على أسرع بطاقة حمراء في الدوري بعد مرور 4 دقائق من انطلاقة المباراة، أيضا وفي نفس المباراة طرد علي حرم لاعب الرفاع بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وجاءت البطاقة الحمراء الثالثة من نصيب علي ناصر لاعب الرفاع الشرقي بقرار من الـ VAR ، بالإضافة لطرد لاعب المنامة مصطفى السالم الذي تحصل على بطاقتين صفراوين خلال لقاء الخالدية.
انتصار الوافدين الجديدين
حقق فريقا المالكية والبحرين أول انتصار لهما على حساب الرفاع الشرقي والأهلي، حيث تمكن المالكية بقيادة المدرب الوطني هشام الماحوزي من الانتصار على الرفاع الشرقي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأما البحرين فقد تمكن من الظفر بنقاط المباراة بفوز صعب على الأهلي.
خسارة مفاجئة للأهلي
خالفت مباراة الأهلي والبحرين التوقعات بعد خسارة الأهلي بطل كأس الملك المعظم في الموسم الماضي، وجاء هدف البحرين الوحيد من ركلة جزاء، وبالرغم من الضغط العالي من جانب الأهلي لتعديل نتيجة المباراة إلا أن تماسك دفاع البحرين حال دون ذلك، ومن المتوقع أن يرتب الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسباني انخيل لوبيز أوراقه في الجولات القادمة والمنافسة بقوة.
دخول الـ« VAR »
لأول مرة شهدت مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز دخول تقنية الفيديو الـ« VAR »، وشهدت الجولة الأولى 7 مناسبات تدخلت فيها تقنية الفيديو، أبرزها طرد علي ناصر لاعب الرفاع الشرقي، وأيضا في لقاء المحرق والشباب استعان حكم الساحة بتقنية الفيديو في ركلتي جزاء لم تحتسبا.
كما تدخلت تقنية الفيديو في مباراة عالي وسترة واحتسب للأخير ركلة جزاء جاء منها هدف التقدم، واستطاع عالي التعادل في نتيجة المباراة، إلا أن عبدالواسع المطري لاعب سترة تمكن من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز سترة.
حضور جماهيري جيد
توافدت الجماهير المتعطشة لبداية الموسم الجديد إلى الملاعب لمؤازرة فرقها على الرغم من حرارة الطقس النسبية، وكانت الأجواء في المدرجات حماسية، مما أضفى جواً من الإثارة على المباريات التي شهدناها في جولة الافتتاح، وكان الحضور الأكثر لجمهور المحرق وسترة وعالي والمالكية.
الترتيب العام
يتصدر الترتيب العام فريق الخالدية برصيد 3 نقاط، وجاء المحرق ثانيا برصيد 3 نقاط، والرفاع ثالثا برصيد 3 نقاط، والمالكية رابعا برصيد 3 نقاط، وسترة خامسا برصيد 3 نقاط، والبحرين سادسا برصيد 3 نقاط، والرفاع الشرقي سابعا من دون نقاط، وعالي ثامنا من دون نقاط، والأهلي تاسعا من دون نقاط، والنجمة عاشرا من دون نقاط، والشباب في المركز الحادي عشر من دون نقاط، والمنامة بالمركز الاخير من دون نقاط.
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