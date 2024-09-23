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نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم برنامج فرسان البحرين بدعم من ((تمكين))

9/23/2024 7:25:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬وتدريب‭ ‬الشباب‭ ‬والكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬أعلنت‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان‭ ‬تنظيم‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬لإعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الفرسان‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتمرنين‭ ‬والمستجدين‭ ‬الهواة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬فرسان‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطوات‭ ‬وبرامج‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بتعاون‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬كقطاع‭ ‬استثماري‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الطرق‭ ‬التدريبية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربين‭ ‬متخصصين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬السباقات‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬التطويرية‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬قاعدة‭ ‬الفرسان‭ ‬البحرينيين‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويفتح‭ ‬البرنامج‭ ‬أبوابه‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و25‭ ‬عاماً،‭ ‬وبصورة‭ ‬مجانية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ضمن‭ ‬أسس‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬تؤهلهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الرسمية‭ ‬مستقبلاً‭.‬

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬ bahrainturfclub ‭.‬ com ‭ ‬حتى‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬واللوائح‭ ‬المحددة‭ ‬والمتاحة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬نظمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬للفرسان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ملحوظة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتمرنين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬رعايتهم‭ ‬محمد‭ ‬جميل،‭ ‬وعلي‭ ‬زعلان،‭ ‬وضي‭ ‬السعدون،‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بمدرسة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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