نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم برنامج فرسان البحرين بدعم من ((تمكين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار التعاون القائم بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وصندوق العمل «تمكين» في مجال دعم وتدريب الشباب والكوادر البحرينية، أعلنت أكاديمية البحرين للفرسان تنظيم برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل الفرسان البحرينيين المتمرنين والمستجدين الهواة ضمن برنامج فرسان البحرين الذي سينطلق في السادس من أكتوبر 2024 ويستمر حتى نهاية فبراير 2025.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار خطوات وبرامج التطوير والتدريب التي يشهدها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتعاون ودعم من صندوق العمل «تمكين» الذي يسعى لتعزيز رياضة سباق الخيل كقطاع استثماري في العنصر البشري من خلال تأهيلهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتطوير مستوياتهم وفق أحدث الطرق التدريبية تحت إشراف مدربين متخصصين من مدرسة السباقات بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن الرؤية التطويرية الموضوعة من نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الاهتمام بدعم قاعدة الفرسان البحرينيين.
كما يأتي دعم تمكين لهذا البرنامج التدريبي تماشياً مع التزامها بتعزيز توظيف وتطوير الكوادر البحرينية، بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
ويفتح البرنامج أبوابه للشباب البحريني من الجنسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاماً، وبصورة مجانية، في خطوة من إدارة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتشجيع الشباب على ممارسة رياضة سباق الخيل وتطوير مهاراتهم ضمن أسس تدريبية متقدمة تؤهلهم للمشاركة في السباقات الرسمية مستقبلاً.
ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر الموقع الرسمي للنادي bahrainturfclub . com حتى 29 سبتمبر 2024، وفق الشروط واللوائح المحددة والمتاحة على الموقع.
تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية البحرين للفرسان بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل نظمت العديد من البرامج التدريبية للفرسان في السنوات الأخيرة، وبمشاركة ملحوظة من الشباب البحريني. ومن بين الفرسان البحرينيين المتمرنين الذين تم رعايتهم محمد جميل، وعلي زعلان، وضي السعدون، الذين شاركوا في برنامج تدريبي أقيم في يوليو الماضي بمدرسة سباقات الخيل في المملكة المتحدة.
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