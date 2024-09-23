الرفاع في المجموعة الثانية ببطولة أندية أبطال الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد جواد:
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم فريق الرفاع في المجموعة الثانية، بجانب القادسية الكويتي والعربي القطري والاتفاق السعودي، حيث جرى سحب القرعة في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي المجموعة الأولى، جاءت أندية دهوك العراقي والنصر الإماراتي وظفار العماني وصنعاء اليمني.
ومن المقرر أن تبدأ مباريات البطولة في الفترة من 23 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2025.
وخصص الاتحاد الخليجي لكرة القدم جوائز مالية مغرية، حيث ستحصل الفرق الفائزة على جوائز تصل إلى 3 ملايين دولار للفائز باللقب، ومليون دولار للوصيف. كما تم تخصيص جوائز فردية، حيث سيحصل أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وهداف البطولة على 50 ألف دولار لكل منهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل نادٍ مشارك على 300 ألف دولار، مع مكافأة إضافية قدرها 100 ألف دولار في حال الوصول إلى الدور نصف النهائي.
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