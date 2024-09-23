الرفاع في المجموعة الثانية ببطولة أندية أبطال الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬جواد‭:‬ الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بجانب‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭ ‬والاتفاق‭ ‬السعودي،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬جاءت‭ ‬أندية‭ ‬دهوك‭ ‬العراقي‭ ‬والنصر‭ ‬الإماراتي‭ ‬وظفار‭ ‬العماني‭ ‬وصنعاء‭ ‬اليمني‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭.‬

وخصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬مغرية،‭ ‬حيث‭ ‬ستحصل‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬للفائز‭ ‬باللقب،‭ ‬ومليون‭ ‬دولار‭ ‬للوصيف‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬فردية،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬وأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى،‭ ‬وهداف‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحصل‭ ‬كل‭ ‬نادٍ‭ ‬مشارك‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬مكافأة‭ ‬إضافية‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬