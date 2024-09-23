ناغلسمان: إصابة شتيجن صدمة كبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وصف‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإصابة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الأساسي‭ ‬الجديد‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬بأنها‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬بمثابة‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬والمنتخب‭ ‬سيفتقده‭ ‬كثيرا‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬نتمنى‭ ‬لمارك‭ ‬التوفيق‭ ‬والتعافي‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية،‭ ‬وسنسانده‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬واجه‭ ‬مارك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النكسات‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته،‭ ‬وأنا‭ ‬مقتنع‭ ‬أنه‭ ‬سيعود‭ ‬أقوى‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬مارك‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬سيخضع‭ ‬لجراحة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬تام‭ ‬في‭ ‬الوتر‭ ‬الرضفة‭ ‬بالركبة‭ ‬اليمني‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

ورجحت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬أن‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وأصبح‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬للتو‭ ‬الحارس‭ ‬الأول‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬نجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭.‬

ويستعد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمباراتي‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيعلن‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

ولم‭ ‬يشارك‭ ‬الحارسان‭ ‬البديلان‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬لاعب‭ ‬هوفنهايم‭ ‬وألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬لاعب‭ ‬شتوتجارت‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬بينما‭ ‬تبقى‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬متاحة‭ ‬مثل‭ ‬كيفن‭ ‬تراب‭ ‬حارس‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬وبيرند‭ ‬لينو‭ ‬لاعب‭ ‬فولهام،‭ ‬اللذين‭ ‬خاضا‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

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