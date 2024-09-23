ناغلسمان: إصابة شتيجن صدمة كبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): وصف يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم الإصابة القوية التي تعرض لها حارس مرماه الأساسي الجديد مارك أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة الإسباني في الركبة بأنها صدمة كبيرة.
وقال ناغلسمان في بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الإثنين «إصابة تير شتيجن بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لنا، والمنتخب سيفتقده كثيرا داخل الملعب وخارجه».
وأضاف المدرب الألماني «نتمنى لمارك التوفيق والتعافي في أسرع وقت ممكن بعد العملية الجراحية، وسنسانده دائما في مشوار العودة إلى الملاعب».
من جانبه قال رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني «لقد واجه مارك العديد من النكسات خلال مسيرته، وأنا مقتنع أنه سيعود أقوى هذه المرة أيضا».
وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن أن مارك تير شتيجن سيخضع لجراحة أمس الإثنين بعد إصابته بتمزق تام في الوتر الرضفة بالركبة اليمني خلال فوز برشلونة على فياريال بنتيجة 5/1 في الدوري الإسباني.
ورجحت تقارير صحفية في إسبانيا أن تير شتيجن سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.
وأصبح تير شتيجن للتو الحارس الأول لمنتخب ألمانيا بعد اعتزال مانويل نوير نجم بايرن ميونخ على المستوى الدولي قبل أسابيع قليلة.
ويستعد منتخب ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا في دوري أمم أوروبا شهر أكتوبر المقبل، وسيعلن مدرب الفريق يوليان ناغلسمان عن القائمة الأسبوع المقبل.
ولم يشارك الحارسان البديلان في منتخب ألمانيا أوليفر باومان لاعب هوفنهايم وألكسندر نوبل لاعب شتوتجارت في أي مباراة دولية، بينما تبقى هناك خيارات أخرى متاحة مثل كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت وبيرند لينو لاعب فولهام، اللذين خاضا 9 مباريات دولية لكل منهما.
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